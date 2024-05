Relance de la newsletter de la commission Fièr·es & Révolutionnaires

Au cœur de notre parti, la commission Fièr·es et Révolutionnaires se joint pour participer à la lutte pour la justice sociale et contre toutes les formes d’oppression.

Tout au long de l'année, cette commission se positionne en première ligne pour porter haut les revendications LGBTQI+ et amplifier la lutte pour un monde plus juste et inclusif.

Créée dans un esprit résolument révolutionnaire, la commission Fièr·es et Révolutionnaires du PCF s’attèle à déconstruire les normes sociales discriminatoires et à promouvoir un environnement où chacun peut vivre et s’épanouir, indépendamment de son orientation sexuelle, de son identité de genre ou de son intersexuation.

Au cœur de ses revendications, la commission insiste sur la nécessité d’une éducation inclusive, visant à sensibiliser la société aux réalités et aux défis auxquels font face les personnes LGBTQI+. Elle appelle également à une législation renforcée contre les discriminations, affirmant que seule la justice sociale peut véritablement conduire à une société égalitaire.

Elle insiste sur la formation de toutes les personnes en situation d’autorité ou chargées de relations avec le public.

Un temps fort de notre engagement est le mois des fiertés qui est l’occasion pour la commission Fièr·es et Révolutionnaires de déployer son action militante.

La commission et ses allié·es souhaitent organiser des événements, des débats, des formations et des actions de sensibilisation pour créer une dynamique collective en faveur de l’égalité. L’objectif est clair : faire entendre la voix des minorités et défendre leurs droits, avec l’ambition de transformer la société dans son ensemble.

Au-delà des festivités, la commission souligne l’importance de ne pas perdre de vue les enjeux cruciaux qui persistent. L’accès aux soins, la reconnaissance des familles queer et la lutte contre les violences faites aux personnes LGBTQI+ demeurent des combats prioritaires. Il en est de même pour l’effectivité des droits, jusqu’à l’arrêt des mutilations et traitements forcés pratiqués sur les enfants intersexes. La commission Fièr·es et Révolutionnaires entend ainsi placer ces questions au centre des débats politiques et sociaux, insistant sur la nécessité d’une transformation profonde de nos institutions.

En conclusion, la commission Fièr·es et Révolutionnaires du PCF incarne l’engagement indéfectible du Parti en faveur de la justice sociale et de l’égalité. Notre objectif est qu’elle appelle à l’unité et à la solidarité tout au long de l'année et lors du mois des fiertés, pour construire un avenir où chacun·e peut vivre sans crainte ni discrimination, où la diversité est célébrée et où la révolution se fait au nom de l’amour, de la dignité et de la liberté.

Article publié dans CommunisteS, numéro 996 du 15 mai 2024.