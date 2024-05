À l’initiative de la fédération du Tarn du PCF, un moment de rencontre au pays de Jaurès, dans le Carmausin/Ségala à Saint-Benoît de Carmaux, avec Sigrid Gérardin et Pierre Lacaze, candidats en 2e et 11e position sur la liste La Gauche Unie pour le monde du travail conduite par Léon Deffontaines et soutenue par Fabien Roussel.

Sigrid Gérardin, professeur de lycée professionnel, syndicaliste et féministe, a précisé qu’un tiers des candidat·es sont, comme elle, syndicalistes et/ou féministes, engagées et issues du monde du travail ; en ajoutant les composantes de cette liste, le PCF, la Gauche républicaine et socialiste, le Mouvement des Radicaux de gauche et le parti de L’Engagement.

Cette diversité est précieuse pour combattre les extrêmes droites, leurs projets comme leurs idées nauséabondes et stopper les politiques libérales qui nous appauvrissent, et ne servent que les politiques libérales des plus riches et des multinationales et de marteler qu’il y a une urgence démocratique à changer les choses en profondeur.

Le pouvoir d’achat, les droits des femmes et les services publics…, mais aussi et surtout les espoirs de toutes et tous seront des axes centraux de leurs actions au Parlement européen, comme l’a exprimé Pierre Lacaze.

Des échanges avec les participant·es sur les questions de la réindustrialisation dans notre pays, de la désertification médicale, de la paix ont conclu cette réunion publique au Pays de Jaurès.

Alain Rousseau

secrétaire de la section du Carmausin/Ségala, membre du Secrétariat départemental

Article publié dans CommunisteS, numéro 997 du 22 mai 2024.