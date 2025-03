Rénovation des logements : des financements, maintenant !

Les Français veulent rénover leurs logements. Ils le prouvent en sollicitant beaucoup plus de financements de MaPrimRenov auprès de l’ANAH. A tel point que les financements prévus par le gouvernement au budget 2025 vont être très insuffisants. Au lieu des 4,4 milliards d’euros d’Autorisations d’Engagement prévus, il en faudra 2 milliards de plus, soit 6,5 milliards a minima.

Le nombre de rénovations globales de logements devrait enfin décoller, et probablement doubler par rapport aux 91 000 enregistrées en 2024 pour atteindre près de 200 000 rénovations. Il faut absolument que des crédits soient prévus pour répondre à cette demande. Si le Gouvernement venait à réduire les clés de financement de MaPrimRenov pour freiner les rénovations, ce serait une catastrophe pour le climat.

D’autant plus que dans le même temps, les clés de financement pour les Certificats d’Economie d’Energie (CEE) pour la période 2026-2030 doivent être définis. Il est de notoriété publique que les 4 milliards de financement annuels des CEE pour le bâtiment sont très mal employés. 30% de coût de gestion, une efficacité des dépenses douteuse : le constat énoncé dans le dernier rapport de la Cour des Comptes est sans appel.

L’Etat doit suivre les recommandations de la Cour des Comptes et transférer ces 4 milliards de CEE vers le budget de l’ANAH pour abonder les crédits de MaPrimRenov. Car les demandes de crédits ne vont cesser d’augmenter dans les années à venir pour MaPrimRenov pour atteindre les 700 000 rénovations annuelles prévues par la Stratégie Nationale Bas Carbone. Il faudra plus de 10 milliards annuels, soit le transfert des CEE et également de nouvelles recettes dédiées. Mettre en place en France, comme dans la plupart des autres pays européens, des droits de mutation majorés pour les résidences secondaires pourrait rapporter plus de 3 milliards par an.

Le PCF interpelle le Premier ministre et le Gouvernement. Il faut abonder d’urgence de 2 milliards d’autorisations d’engagement le budget de l’ANAH pour enfin faire décoller la rénovation de logements en France. Rénover les logements est indispensable pour arrêter de consommer du gaz russe ou américain et pour notre souveraineté énergétique. Il faut investir maintenant pour la rénovation de logements et pour le climat !

Paris, le 24 mars 2025,

Parti communiste français.