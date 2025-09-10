Représentants du personnel – Le billet de Gérard Streiff

La DARES (ministère du Travail) vient de publier une intéressante étude sur le profil des représentants du personnel (RP). Ils sont 600 000 salariés, soit 6 % des effectifs des établissements privés de plus de 10 salariés, à exercer un mandat d’élu du personnel ou de délégué syndical. 42 % sont des femmes. Ils se distinguent fortement par leur engagement syndical : un RP sur deux est syndiqué (un sur 10 pour l’ensemble des salariés). Plus que les autres salariés, ils ont d’autres engagements extérieurs à l’entreprise, politiques ou associatifs. Un RP sur quatre est bénévole dans une association et 6 % adhérents à un parti politique. Mais, selon l’étude, ils bénéficient de moins de promotion que le reste des salariés et se sentent plus menacés pour leur emploi.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1053 du 10 septembre 2025.