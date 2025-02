Restriction du droit du sol à Mayotte : une loi inutile et dangereuse pour la République.

Hier, l’Assemblée nationale a adopté une proposition de loi à l’initiative de la droite visant à restreindre à nouveau le droit du sol à Mayotte. Ce texte, non seulement s'attaque frontalement à un principe fondamental de notre République, mais il ne réglera aucune des difficultés de la population à Mayotte. Il constitue une dérive xénophobe et discriminatoire que nous condamnons avec la plus grande fermeté.

Sous prétexte de répondre aux réelles difficultés sociales et migratoires que traverse Mayotte, les droites et l’extrême droite se livrent à une instrumentalisation honteuse des Mahorais·es et des populations comoriennes. Plutôt que de proposer des solutions pour le développement de Mayotte et des Comores et améliorer l’accès à l’éducation, à la santé et aux services publics, ils préfèrent désigner des boucs émissaires et remettre en cause l’égalité des droits.

Le droit du sol est un pilier de notre République. L’affaiblir, c’est ouvrir la porte à des reculs généralisés sur tout le territoire national jusqu'à sa remise en cause comme le propose déjà le Rassemblement National. C’est faire le jeu des discours identitaires et réactionnaires qui voudraient trier les Français·es selon leurs origines.

Le Parti Communiste Français condamne cette loi injuste et discriminatoire. Nous continuerons à défendre une République sociale et universelle, où chaque enfant né en France peut acquérir la nationalité, où la réponse aux inégalités passe par des politiques publiques ambitieuses et non par des mesures autoritaires et indignes.

Nous nous battrons aux côtés des Mahorais·es pour exiger des investissements massifs dans les services publics, la lutte contre la vie chère et l’amélioration des conditions de vie, plutôt que cette politique du rejet et de la division.

Paris, le 6 février

Parti communiste français.