Des Chambres d’agriculture démocratiques au service de l’intérêt général

A l’heure où les résultats des élections professionnelles sont connus dans la quasi-totalité des départements, le tandem FNSEA-JA arrive en tête de ces élections. Toutefois, ces dernières se caractérisent par une percée historique de la Coordination rurale qui s’impose dans plus d’une dizaine de départements. La Confédération paysanne ravit quant à elle la Chambre de l’Ardèche et le MODEF celle de Guadeloupe. Concernant les collèges de salariés, la CFDT semble s’imposer dans bon nombre de départements.

Le Parti communiste français prend acte de ces résultats et salue toutes les organisations représentées dans les chambres avec lesquelles nous poursuivrons le dialogue pour défendre les filières agricoles, tous les salariés et échanger sur la manière de tendre vers une agriculture rémunératrice, solidaire et agroécologique. Le PCF adresse ses félicitations les plus fraternelles aux organisations professionnelles engagées pour une ambitieuse transformation sociale et environnementale, en premier lieu le MODEF et la Confédération paysanne pour les chefs d’exploitation, ainsi que la FNAF-CGT pour les collèges de salariés.

Créées en 1924, les Chambres d’agriculture constituent un haut lieu de la représentation professionnelle des 2,2 millions de travailleurs de l’agriculture et de la forêt. Le PCF souhaite profiter de ces élections pour exposer sa vision de la représentation professionnelle des travailleurs de l’agriculture et de la forêt, en défendant les mesures suivantes.

1- Rendre le scrutin plus démocratique

Les communistes demandent la fin du scrutin majoritaire proportionnel au profit de la proportionnelle intégrale aux élections Chambre d’agriculture.

Ils soutiennent également la syndicalisation du plus grand nombre de travailleurs de la terre et de la forêt, qu’ils soient indépendants ou salariés.

Dans l’objectif d’accroître le taux de participation, le vote doit être vu comme un acte solennel, d’où la défense du vote physique, avec des bureaux tenus dans les lieux de travail (locaux des Chambre d’agriculture, bureaux de la Mutualité sociale agricole, agences du réseau bancaire et assurantiel mutualiste etc.) ouverts aux électeurs de tous collèges et, pour les plus éloignés, le droit de se rendre au bureau de vote sur le temps de travail. Ce vote physique revêt une importance encore plus grande pour les salariés agricoles qui peuvent déménager fréquemment ou accéder difficilement au matériel électoral parfois confisqué par leur employeur.

2- Renforcer la représentation des salariés agricoles

Une vaste campagne de sensibilisation devrait être lancée pour convaincre les salariés agricoles de l’intérêt de ce scrutin où se joue la représentativité des organisations syndicales. De même, la salarisation croissante de l’agriculture invite à augmenter le nombre de places accordées aux collèges des salariés de l’agriculture et des groupements professionnels agricoles. Il en va de la représentativité des travailleurs de la terre.

Le PCF défend également une formation accessible, exigeante et financée pour tous les élus aux Chambres d’agriculture, qu’il s’agisse d’exploitants comme de salariés.

3- Sortir de la marchandisation du conseil agricole

Le Parti communiste français est très attaché à la mission de service public confiée aux Chambres d’agriculture. En ce sens, la marchandisation croissante du conseil agricole doit être combattue. Cela demande de pérenniser les moyens alloués au fonctionnement des Chambres, ce qui passerait par le relèvement de la taxe sur le foncier non bâti pour les plus gros propriétaires fonciers et la hausse des contributions versées par des entreprises d’agrofourniture, d’agroalimentaire et de la grande distribution.

Ces moyens supplémentaires financeraient la gratuité bon nombre de services devenus payants, en premier lieu les déclarations réglementaires telles que la télédéclaration PAC ou le plan de fumure. Quant aux prestations qui continueraient d’être payantes, la mise en place d’une tarification sociale serait particulièrement bienvenue.

4- Mettre les Chambres d’agriculture au service de l’agroécologie et de la gestion forestière durable

Les Chambres d’agriculture devraient être davantage imbriquées aux réseaux engagés en faveur de pratiques plus durables (groupements d’agriculture biologique, CIVAM, groupements forestiers citoyens etc.). Par-là, les communistes souhaitent renforcer le conseil et la formation sur l’agroécologie et la gestion forestière durable, mais aussi sur l’adaptation au dérèglement climatique et la promotion de la vente directe et de filières locales.

Le PCF soutient également une plus grande implication des collectivités territoriales dans les réflexions et travaux des Chambres d’agriculture, à l’image de la défense d’un abattoir local ou du maintien de services vétérinaires de proximité. Les Chambres d’agriculture pourraient également jouer un rôle important dans les conférences permanentes territoriales que les communistes appellent de leurs vœux pour répartir équitablement et démocratiquement la valeur ajoutée agroalimentaire.

A travers ces propositions, le Parti communiste français fait de la représentation professionnelle démocratique des travailleurs de la terre et de la forêt la pierre angulaire d’une transformation sociale et environnementale de l’agriculture et de la gestion forestière. Les Chambres d’agriculture doivent y prendre toute leur part.

Paris, le 7 février 2025

Parti communiste français