Retour sur la venue de Peter Mertens à Toulouse

Le vendredi 11 avril, le Parti communiste de la Haute-Garonne a accueilli Peter Mertens, secrétaire général du Parti du travail de Belgique (PTB), mais aussi sociologue et député fédéral à la Chambre des représentants de Belgique.

Il était attendu à la gare par Luc Ripoll, le secrétaire fédéral du PCF 31, et une délégation de cheminots CGT. Dans un café, ils ont pris le temps d’échanger sur les similitudes dans l’évolution du rail en France et en Belgique avec les conséquences de la libéralisation du secteur et la mise en concurrence.

Peter s’est ensuite rendu au siège du Parti pour une rencontre avec une délégation de syndicalistes de Thales Alenia Space (TAS) qui leur a décrit leur lutte contre les plans de restructuration dans l’aérospatial. Peter a montré toute sa solidarité aux travailleurs, d’autant plus qu’il s’agit d’un combat franco-belge puisque le même plan social qui touche aujourd’hui Toulouse touche également 80 emplois à Charleroi en Belgique.

S’est ensuivie une soirée de présentation de son dernier ouvrage Mutinerie : comment le monde bascule (Agone, 2024), animée par Marie-Lou Badie, au Forum de la Librairie de la Renaissance. L’objectif du livre est clair : donner un cadre pour comprendre d’un point de vue marxiste comment le monde est en train de basculer. Selon ses mots : « J’ai voulu écrire ce livre à partir d’une perspective : celle de la classe travailleuse. Partir des expériences et des conséquences concrètes de tous ces changements à travers la situation de Kate l’infirmière à Londres, de Bazazo l’épicier libanais, ou de Harsev et des paysans en Inde. C’est un livre sur la classe travailleuse du Nord comme du Sud de la planète. »

Il ne s’agissait donc pas d’une présentation d’ouvrage habituelle, mais d’un véritable dialogue avec des syndicalistes, des militants associatifs et des représentants du PCF 31, invités pour l’occasion à livrer leur lecture personnelle du livre, au regard de leur quotidien de luttes.

La rencontre s’est déroulée en trois temps :

Une première table-ronde a été dédiée aux « Mutineries dans le Nord : crises, contradiction capital/travail » avec Léo Stella (bibliothécaire en lutte de Toulouse, CGT), François Baltazar (secrétaire général CGT de Thales Alenia Space). La discussion a tourné autour du réveil ouvrier et des aspects stratégiques de la grève pour élargir la lutte contre l’austérité à la défense des services publics et de leurs missions.

Une deuxième table-ronde qui réunissait Fabrice Leclerc (président de France-Cuba) et Jacky Delaurens (représentant de l’Association France Palestine solidarité Toulouse) a évoqué les « Mutinerie dans le Sud ». Cuba a été évoqué comme cas paradigmatique de résistance face à l’impérialisme nord-américain mais aussi comme un modèle de coopération Sud-Sud, tandis que la situation extrêmement dramatique de la Palestine a permis de mettre en exergue les profonds bouleversements en cours en termes de droit international (cf. la plainte de l’Afrique du Sud – membre des BRICS – contre Netanyahou à la Cour internationale de Justice.

Une troisième table-ronde s’est intéressée à la thématique « Solidarité internationale et besoin de parti », avec Pierre Lacaze (dirigeant national du PCF) et Roséane Auguenois (jeune élue municipale PCF de Colomiers). La réflexion a porté sur la nécessité de renforcer et de rajeunir le Parti et de tisser des liens intergénérationnels, mais aussi sur l’importance des élus pour relayer et amplifier dans les institutions les campagnes de solidarité (ex : soirée de solidarité avec Cuba à l’Hôtel de Région d’Occitanie, le 26 mars 2025).

Un grand temps d’échanges avec le public a fait suite aux différents panels. Le débat s’est concentré sur la nécessité de la convergence des luttes et des moyens pour y parvenir, sur les questions de militarisation et de paix, ainsi que sur les stratégies développées par le PTB pour croître en nombre d’adhérents.

Finalement, un temps de dédicace et un pot de l’amitié ont permis de continuer les échanges de manière plus informelle. Une belle soirée pour cultiver l’optimisme en ces temps souvent moroses ! Laissons à Peter le mot de la fin : « Si nous parvenons à ce que les mutineries du Sud et du Nord se tendent la main, alors nous pouvons faire basculer le monde dans la direction démocratique, sociale et écologique dont notre planète a besoin. » Alors, y’a plus qu’à faut qu’on, comme dirait l’autre… !

Élodie Lebeau-Fernandez

Article publié dans CommunisteS, numéro 1041 du 14 mai 2025.