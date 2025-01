La retraite, pas le travail à perpet !

Le PCF lance une campagne de mobilisation pour l’abrogation de la réforme Borne-Macron et entend jouer tout son rôle dans le rapport de force populaire et démocratique.

Alors que, sous la pression des forces de gauche et écologistes, une fenêtre s’ouvre pour que soit enfin abrogée la contre réforme injuste des retraites, le Parti Communiste Français souhaite apporter son soutien à l’ensemble des forces syndicales engagées dans les discussions avec les partenaires sociaux et entend participer, à l’échelle du pays, à construire le rapport de force indispensable afin d’obtenir dans les délais les plus brefs son abrogation et permettre ainsi à des dizaines de milliers de travailleurs de faire valoir leur droit à la retraite dès le mois de juillet prochain.

Il y a deux ans tout juste, des millions de nos concitoyens se sont mobilisés pendant plusieurs mois, pour s’opposer à une réforme profondément régressive et anti sociale qui reculait l'âge de départ en retraite à 64 ans, allongeait la durée de cotisation et pénalisait d’abord les femmes, les carrières longues et les travailleurs exerçant un métier pénible.

Une majorité existe toujours dans notre pays en faveur de l’abrogation de cette réforme imposée en 2023 par un véritable coup de force démocratique. Elle doit pouvoir s’exprimer et être enfin entendue.

Pour cela, le PCF lance avec ses 40 000 militantes et militants une grande campagne nationale de mobilisation et met à disposition de l’ensemble de la population une pétition appelant le le Premier Ministre à abroger la réforme Borne-Macron des retraites et à permettre un débat et un vote sans 49-3 au Parlement sur un nouveau projet de loi reposant sur des propositions financées permettant d’améliorer notre système de retraites par répartition.

Vous aussi, témoignez !

Pour cela, rien de plus simple :

⏩ Vous pouvez soit vous filmer à l’aide de votre téléphone portable en mode selfie dans un endroit calme, si possible à l’extérieur. En moins d’une minute, décrivez le travail que vous exercez ou résumez votre carrière professionnelle et dites pourquoi vous souhaitez voir abrogée la réforme des retraites Borne-Macron.

⏩ Si vous n'êtes pas à l'aise avec la vidéo, vous pouvez également témoigner par écrit.

Dans les deux cas, les témoignages sont à envoyer à l’adresse suivante : [email protected]