Révélations sur le groupe Nestlé : un scandale qui appelle des mesures immédiates !

A la lumière des révélations du Monde et de la cellule investigation de Radio France, le Parti communiste français condamne avec la plus grande fermeté l’attitude de Nestlé qui a poursuivi la production de ses eaux minérales en dépit des alertes sanitaires ainsi que tous les responsables publics qui, au sommet de l'État, ont cédé aux pressions du groupe alors même que des signaux d’alerte sur la qualité de l’eau et sur la pollution de la ressource étaient documentés par les autorités sanitaires. Cette situation, qui met en jeu la santé de nos concitoyennes et concitoyens, illustre une fois de plus la nécessité d’une stricte régulation de l’industrie agroalimentaire.

L’eau doit être considérée comme un bien commun, et non comme un produit marchand soumis aux logiques du profit. L’industrie minérale doit donc être placée sous un contrôle démocratique, garantissant la préservation de la ressource, la transparence sur la qualité de l’eau et le respect strict des critères sanitaires.

Face à ces agissements scandaleux, les déclarations du président de la République qui nie toute entente sont insuffisantes.

Nous exigeons :

La saisine rapide de la justice pour établir les responsabilités éventuelles, tant du côté de Nestlé que de toute autorité qui aurait laissé faire ou exercé une forme de dissimulation.

La publication intégrale des rapports d’alerte sanitaire mentionnés dans l’enquête journalistique, l'obligation pour Nestlé de rendre publics les résultats des analyses d’eau, passées et à venir, une expertise indépendante et l'application des règles sanitaires et environnementales.

La santé et la préservation de la biodiversité passent avant les intérêts privés. Ces révélations confirment que lorsqu’on laisse les multinationales dicter leurs conditions, c’est tout le peuple qui en paie le prix.

Le PCF appelle a l'élaboration d'un plan ambitieux de protection et de valorisation de la ressource en eau marqué par un renforcement du contrôle public et de maîtrise collectives des installations.

Paris, le 4 février 2024

Parti communiste français.