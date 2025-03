Revolver – Le billet de Gérard Streiff

« Ukraine : l’opinion avec Macron », titre Le Figaro. C’est à voir. L’article s’appuie sur un sondage où l’on demande aux Français si Macron représente bien la France à l’étranger ? 57 % disent : non pas vraiment et non pas du tout. Autre question : « Seriez-vous favorables ou opposés à une intervention de l’armée française en Ukraine pour combattre la Russie ? » 74 % y sont opposés. Ils ont du mérite, alors qu’à longueur de journée défilent sur les médias et autres réseaux des « experts » qui, quand ils entendent le mot PAIX, sortent leur revolver.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1033 du 12 mars 2025.