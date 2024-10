Rhône - changement de secrétaire

Le week-end dernier, la fédération du Rhône du PCF a renouvelé son secrétaire fédéral. Après dix ans de bons et loyaux services, Raphaël Debu a décidé de passer la main.

Une conférence fédérale d’une journée a été organisée pour opérer le changement, mais pas seulement. C’est Benoît Roux, jusque-là secrétaire de section de Villeurbanne qui, à l’issue de cette conférence, a été élu secrétaire fédéral.

Pour les militant·e·s de notre fédération, ce renouvellement de secrétaire entre deux congrès ne pouvait pas être seulement un acte administratif et statutaire. À moins de deux mois d’une conférence nationale, moment important de notre démocratie interne, nous voulions en faire une journée de travail collectif pour faire du commun et renforcer notre parti. Ceci nous apparaissait d’autant plus nécessaire dans cette période où les troubles institutionnels se télescopent à ceux d’un affaiblissement de la gauche dans la bataille des idées face à la droite et l’extrême droite.

En juin 2023, le Comité départemental du Rhône avait voté la mise en œuvre d’une feuille de route. Elle se voulait la boussole de notre renforcement organisationnel et idéologique, dans la lignée des orientations politiques décidées lors de notre 39e congrès à Marseille.

Cette journée du 20 octobre fut un moyen de mettre à jour cette feuille de route, voir ce qui a fonctionné, ce qui est à améliorer. En réfléchissant et en décidant tous ensemble sur ce qui nous paraît le mieux pour notre parti, nous avons amélioré nos outils afin de convaincre les citoyen·ne·s que notre programme, nos idées sont bonnes et nécessaires pour créer une société solidaire de bien-être et de bonheur collectif.

En faisant le point sur nos objectifs prévus il y a un an et demi, nous avons pu constater des réussites. Notre fédération travaille à donner des moyens idéologiques à ses militants. Nous organisons des cycles de formations complètes recouvrant un large champ de sujets. Des commissions thématiques sont aussi actives sur différents sujets (écologie, immigration, quartiers populaires, entreprises…). À un niveau plus pratique, un collectif cybermilitant est actif et le collectif d’Accueil Sécurité 69 continue à se redévelopper et nous est très utile lors de nombreux événements et manifestations locaux comme nationaux. Bien sûr des pistes d’amélioration ont été décelées et nous avons acté des mises en œuvre. Sur certains objectifs, nos marges de progressions sont plus grandes. Durant le congrès nous avons beaucoup insisté sur l’importance du renforcement. Nous constatons que la pente est raide.

Un travail qualitatif et quantitatif est acté afin de renforcer les bureaux des sections et travailler aux conditions d’une activité militante régulière sur tout notre territoire. Afin de mieux mailler le territoire, nous travaillons aussi à la reconstitution de cellules là où c’est possible.

Les 100 délégué·e·s de notre fédération se sont donné des objectifs clairs pour faire fédération dans notre organisation et nous donner les moyens de convaincre du communisme.

Article publié dans Communistes n°1015 - 23/10/2024