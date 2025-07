Riche débat sur l’extrême droite

Le 4 juillet, 80 communistes du Val-de-Marne se sont réunis pour débattre du combat contre l’extrême droite dans les locaux de la Fédération.

L’occasion aussi de partager un repas et de préparer la Fête de l’Humanité. Le débat, introduit par Özer Öztorun, secrétaire fédéral, a rassemblé Charlotte Balavoine, responsable des questions européennes au PCF, le philosophe marxiste Florian Gulli, et Benoît Roger, responsable national du développement des cellules.

Charlotte Balavoine : L’extrême droite comme réponse à la crise du capitalisme.

Charlotte Balavoine a rappelé que depuis 2008, le capitalisme est en crise structurelle au niveau mondial et tout particulièrement en Europe. Cette crise conduit à une fuite en avant impérialiste, à la conquête de nouveaux marchés et de ressources. Les dogmes libéraux européens ne suffisent plus à maintenir les profits. En réponse, l’extrême droite devient un recours pour les bourgeoisies européennes, notamment les fractions les plus arriérées dans l’intégration à la finance internationale. Elle cite des exemples comme Georgia Meloni en Italie et Viktor Orban en Hongrie, qui appliquent les politiques les plus libérales, tout en s’alignant sur l’impérialisme américain. Donald Trump soutient ces mouvements d’extrême droite. Charlotte Balavoine insiste sur la nécessité d’une réponse communiste, qui rompe avec le capitalisme et les dogmes européens, pour convaincre les couches populaires et faire reculer le fascisme, qui n’est qu’un faux adversaire du capitalisme.

Florian Gulli : Le vote « Rassemblement national » ne peut pas être résumé à un vote raciste.

Le vote Rassemblement national (RN), qui explose à chaque fois que la gauche est au pouvoir et déçoit, ne se résume pas à un vote raciste. Il réfute l’idée de certains intellectuels ou dirigeants de gauche, comme Jean-Luc Mélenchon, qui estiment que tous les électeurs du RN sont irrécupérables. Florian Gulli note l’augmentation du vote RN dans des territoires comme les Antilles ou Mayotte, et rappelle que le vote RN peut aussi être une réponse à l’abandon des services publics et à des préoccupations sur la sécurité. Selon lui, ne pas répondre à ces aspirations en offrant une réponse communiste, c’est laisser le champ libre à l’extrême droite. Il critique une gauche trop déconnectée des réalités populaires et qui évite de faire son autocritique. Pour Gulli, le travail idéologique est nécessaire pour être crédible sur des thèmes abandonnés aux fascistes et renouer avec le combat de classe.

Benoît Roger : La lutte contre l’extrême-droite est une lutte de terrain !

La lutte contre l’extrême droite doit se mener sur le terrain. Dans le Pas-de-Calais, où l’extrême droite prospère, le sentiment d’abandon a fait basculer une partie de l’électorat populaire vers le RN. Il a précisé que ce phénomène se développe en dehors des structures militantes, dans des cadres comme les familles, les petites entreprises ou les bistrots. Le combat antifasciste doit être lié au combat de classe, car le petit patronat joue un rôle central dans la diffusion des idées du RN : « on paie trop de charges » ; « les assistés coûtent trop cher »... En réponse, les communistes du Pas-de-Calais ont réactivé des pratiques historiques du Parti, comme la constitution de cellules et le porte-à-porte de masse, pour rencontrer les habitants. Ces efforts ont porté leurs fruits, avec 5000 voix supplémentaires aux législatives de 2024 et la reconquête de cinq cantons en 2021. Cependant, Benoît Roger reconnaît qu’il reste des lacunes, notamment sur des sujets comme les retraites et l’emploi, où la gauche a déçu. Il appelle à renforcer le travail de terrain et l’organisation pour lier la lutte antifasciste à la bataille contre le capitalisme.

Cette introduction riche - ici très résumée - a ensuite été enrichie par des interventions de militants communistes, syndicaux et de ceux engagés dans le logement social, qui ont apporté des témoignages et des réflexions sur les enjeux locaux.

Tristan Lecointe

Thomas Liechti

Article publié dans CommunisteS, numéro 1049 du 09 juillet 2025.