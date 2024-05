RN : dénoncer l’imposture sociale

Dans tous les pays de l’Union européenne, l’extrême droite progresse, emporte des élections, participe à des gouvernements, ou influe sur la vie et le débat politique dans de nombreux. Le risque est donc bien réel à l’échelle de l’Europe, et dans de nombreux pays dans le monde, de voir l’extrême droite conquérir le pouvoir.

C’est la raison pour laquelle le PCF a mis sur pied un groupe de travail d’analyse et de riposte, tant sur le fond, combattre les idées d’extrême droite, que sur les enjeux électoraux et politiques.

Cette montée de l’extrême droite, et les sondages concernant les européennes de juin prochain confirment cela, est d’abord à mettre en relation avec la crise sociale et économique dans laquelle les politiques libérales nous enfoncent.

La stratégie de l’extrême droite, en France mais partout en Europe, et y compris en Amérique du sud, repose sur deux piliers fondamentaux. D’une part, l’exploitation des crises économiques, sociales, sanitaire, et même climatique, en dévoyant la colère, la peur et les frustrations en direction de boucs émissaires. D’autre part, la construction d’un récit nationaliste et identitaire résumé par le concept de « préférence nationale » qui repose sur une conception ethnique de la nation.

Le rassemblement national travaille un tryptique : fermeté, justice, protection avec un État fort, autoritaire, censé protéger face aux désordres du monde.

Avec sur la forme une entreprise de banalisation de ses idées, et de quête de respectabilité qui porte ses fruits. Face à cela, il s’agit d’engager une riposte sur tous ces aspects et en évitant deux écueils.

- Le combat contre le RN ne se limite pas à la critique des idées du RN, au risque de rester sur une posture défensive. Mais c'est aussi notre propre action pour occuper, réoccuper, sur nos bases communistes, en termes d’idées, d'actions, de propositions, des terrains sur lesquels le RN est perçu comme seul à apporter des réponses.

- Il faut sortir de ce combat uniquement centré sur le terrain des valeurs et replacer la lutte contre l’extrême droite au cœur des enjeux de classes.

Il ne s’agit pas de ne plus dénoncer l’extrême droite de ces points de vue-là, mais de mesurer que ce n’est pas le seul ressort du vote RN et de noter que cette stratégie est un échec au regard de l’évolution du vote RN depuis 20 ans.

Le moteur principal du vote RN est le sentiment de déclassement avec le besoin d’être « protégé », et celui d’abandon avec le besoin de « se faire entendre », avec la désignation de l’immigration comme porteuse de menaces et de dangers. Nous avons toujours été du côté des salariés, du monde du travail, à nous d’incarner et de porter des solutions pour sortir de la crise.

Il s’agit d’abord de dénoncer l’imposture sociale que représente le Rassemblement national. De faire la lumière sur ses votes, à l’Assemblée et au Parlement, et de dénoncer le caractère néolibéral de son programme qui jamais ne pointe la responsabilité du capital dans l’aggravation des crises que nous connaissons.

C’est ce que nous faisons et que nous allons poursuivre dans les semaines qui viennent en direction de celles et ceux qui aspirent au progrès social et démocratique, qui sont en colère face aux politiques libérales menées en France et en Europe.

Il s’agit ensuite de développer des propositions qui unissent la classe travailleuse, sur les questions sociales, le développement des services publics, les réponses à la crise climatique, notamment à l’appui des luttes du mouvement social et de la jeunesse.

Enfin, la réussite du RN interroge notre capacité à mener ce qu’on appelait avant un « travail de masse », incluant l’implantation, le nombre, l’organisation et la structuration de l’activité communiste. En un mot, un parti en capacité de mener la bataille idéologique et politique.

La lutte contre l’extrême droite peut et doit être un motif d’adhésion et de renforcement de notre parti.

Sébastien Laborde

membre du CEN

Article publié dans CommunisteS, n°995, 9 mai 2024.