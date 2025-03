Rupture du cessez-le-feu à Gaza : stop au massacre du peuple palestinien !

Le gouvernement d’extrême droite israélien de Benjamin Netanyahou a délibérément choisi de rompre tout espoir d’une poursuite de la trêve en reprenant les bombardements de masse à Gaza.

Plus de 300 morts sont d’ores et déjà à déplorer. Ce qu’il reste des hôpitaux de Gaza sont à nouveau submergés. Cela fait suite aux décisions de Netanyahou d’interrompre la fourniture d’aide alimentaire puis d’électricité à la bande de Gaza. Avec le soutien de Trump, Netanyahou cherche à réaliser l’expulsion des Palestiniens de Gaza. Encore une fois, prenant prétexte de la politique du Hamas et voulant empêcher l’ouverture de la deuxième phase des négociations, Netanyahou sacrifie la population gazaouie et les otages israéliens pour ses propres intérêts politiques et judiciaires. Il cherche à profiter du climat de guerre à outrance qu’il entretient en Israël pour affermir son pouvoir et interdire toute critique de sa politique, comme en atteste la récente éviction du responsable de la sécurité intérieure israélienne. Pendant ce temps-là, les colons et l’armée israéliennes continuent à mettre la Cisjordanie à feu et à sang, à y mener une politique d’épuration en vue d’annexer purement et simplement une partie du territoire.

Le PCF réaffirme sa solidarité au peuple palestinien, qui fait face à nouveau à des massacres de masse, à l’OLP, au peuple israélien que Netanyahou emmène vers la catastrophe et aux forces de paix qui s’expriment en Israël.

Il appelle au retour immédiat au cessez-le-feu et à la mise en œuvre de la deuxième phase de la trêve, avec la libération des otages israéliens et des prisonniers politiques palestiniens.

Seule une pression internationale arrêtera Netanyahou et son projet suprémaciste. L’UE doit suspendre l’accord de libre-échange avec l’Etat d’Israël tant que ce dernier ne respecte pas le droit international. Les mandats d’arrêts de la CPI contre les responsables israéliens et ceux du Hamas doivent être mis en œuvre par les gouvernements. L’exportation d’armes vers l’Etat d’Israël doit être stoppée.

L’organisation islamiste Hamas doit se démettre de la bande de Gaza. L’avenir de la bande de Gaza doit être négocié avec l’OLP, seule représentante du peuple palestinien. La France, membre permanent du Conseil de sécurité, a un rôle essentiel à jouer pour qu’une perspective de paix dans la justice puisse renaître. Le PCF renouvelle, en ce sens, sa demande que la France reconnaisse immédiatement l’Etat de Palestine aux côtés de l’Etat d’Israël.

Paris, le 18 mars 2025

Parti communiste français