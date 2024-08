Sélection et précarité riment avec rentrée étudiante

Parcoursup et Mon Master

Suite à la phase complémentaire, 85 000 lycéennes et lycéens ont été laissés sur le carreau, n’obtenant pas de place en études supérieures. Mon Master aussi a laissé bon nombre d’étudiantes et étudiants, une simple licence en poche, sans perspectives pour la rentrée. Encore une fois, avec les plateformes de sélection, ce sont les élèves des classes populaires qui sont le plus pénalisés.

Logement

Le logement reste la première dépense pour les étudiants et les étudiantes. Ainsi, la pénurie augmente les inégalités d’accès au logement mais aussi des conditions d’études. Nous avons besoin de plus de logements CROUS à tarification sociale et très sociale.

Ces logements étudiants ont d’ailleurs fait l’actualité cet été lorsque les policiers venus y loger pendant les JO ont dénoncé leur insalubrité. Moisissure, cafards et autres nuisibles, la France semble découvrir les conditions dans lesquelles logent les étudiants. Alors que nous alertons depuis de nombreuses années.

Les étudiants devant trouver un logement ont fait face à une augmentation des loyers et une disponibilité moindre. En effet, de nombreux propriétaires ont saisi l’occasion des Jeux Olympiques pour passer leur studio en location courte durée, marché bien plus juteux. La capitale n’est pas la seule ville concernée, de nombreuses villes situées à seulement une ou deux heures de Paris en ont également fait les frais.

Par conséquent, de plus en plus d’étudiants louent des logements plus éloignés de leurs lieux d’études, en périphérie des villes.

Précarité

Mais les logements éloignés des lieux d’études posent d’autres problématiques pour les étudiants, notamment celle des transports. Rares sont les villes où les transports en commun sont gratuits. Les transports font partie des trois premières dépenses des étudiants avec le logement et l’alimentation.

La rentrée ne doit plus être synonyme de précarité ou de sélection. La société a besoin plus que jamais de futurs travailleurs formés. D’une part, pour augmenter le niveau de connaissance générale de la société afin de mieux diffuser les savoirs. D’autre part, afin de faire face aux défis économiques, sociaux et écologiques qui nous font face.

L’Union des étudiants et étudiantes communistes revendique :

- La suppression de Parcoursup et de Mon Master pour les remplacer par un véritable service public de l’orientation.

- La construction de 350 000 logements afin que l’ensemble des boursiers puissent se loger à tarification sociale.

- La création d’un revenu étudiant au-dessus du seuil de pauvreté et financé par une nouvelle branche de la sécurité sociale paraît comme la seule solution permettant aux jeunes de continuer leurs études dans des conditions dignes.

Léna Raud

Article publié dans CommunisteS, N°1007, 28 août 2024.