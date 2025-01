Santé – Le billet de Gérard Streiff

La société de gestion Allianz Global Investors vient de publier sa traditionnelle étude annuelle sur les versements de dividendes en Europe. Il y est question d’« année record » : « Les entreprises du vieux continent sont en forme et elles en profitent pour récompenser leurs actionnaires. » On apprend encore qu’« en 2025, les versements des dividendes par les entreprises européennes devraient grimper à un sommet historique ». L’étude ajoute que la santé « figure parmi les secteurs où les augmentations de dividendes attendues pour 2025 sont les plus élevées ». Le pékin qui apprend ainsi que la santé regorge de fric alors qu’on lui rabâche que la santé est en déroute doit se dire, soit que l’économie c’est décidément bien compliqué, soit qu’il y a un loup dans cette histoire.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1027 du 29 janvier 2025.