Se mobiliser pour une paix juste au Proche Orient

Le cessez-le-feu au Liban est un soulagement pour le peuple libanais. Cela doit être un premier pas vers un cessez-le-feu général et permanent dans l’ensemble de la région.

L’armée israélienne et le gouvernement d’extrême-droite de Benjamin Netanyahou poursuivent les massacres de masse, crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza, alors qu’y sévissent la famine et les épidémies. Les organisations humanitaires se voient empêchées d’y accéder par le gouvernement israélien. Les entreprises d'annexion et d’épuration ethnique des colons et les crimes qu'ils commettent en Cisjordanie mettent ce territoire à feu et à sang. Le gouvernement israélien attaque ouvertement l'ONU, l'UNRWA et viole en toute impunité le droit international.

Ni les attaques de roquettes et de drones de l'organisation islamiste du Hezbollah, ni les crimes terroristes du Hamas du 7 octobre, ni les tirs de missiles entre Israël et l'Iran ne sauraient être invoqués pour tenter de justifier de tels actes.

Il est temps que la communauté internationale sorte de sa passivité, ou de sa complicité, face à cette attitude qui enfonce toute la région dans une guerre dangereuse pour toute la planète. Il faut mettre fin au blanc-seing que donnent au gouvernement de l'Etat d'Israël les Etats-Unis, l'UE et leurs alliés et qui permettent à l'Etat d'Israël et au gouvernement israélien d'agir en toute impunité. Il est urgent de rompre avec la politique impérialiste du « deux poids, deux mesures ».

Les offensives de forces djihadistes en Syrie, avec le soutien du régime turc d’Erdogan, soummttent les peuples de Syrie, les Kurdes, à de nouvelles exactions, alors que plus de 10 millions de Syriens ont été contraints à l’exil depuis 2010 et que plus de 500 000 d’entre eux ont été tués.

La seule solution est politique, c'est celle d'une paix juste fondée sur le respect du droit international, le droit des peuples à l'indépendance et à l'autodétermination et la sécurité collective pour toutes les nations et tous les peuples des Proche et Moyen-Orient.

Le PCF réaffirme sa solidarité avec les peuples de la région et avec les forces communistes, progressistes et de paix du Proche et Moyen-Orient qui luttent pour le droit des peuples à la souveraineté, à la sécurité collective et à une paix juste. Nous sommes aux côtés des députés communistes israéliens menacés de destitution et de la presse de gauche menacée de censure en Israël. Nous sommes aux côtés des Palestiniens qui exigent l’application du droit international et de la justice pour une solution de paix.

Le PCF exige :

- Un cessez-le-feu immédiat, général et permanent à Gaza et le retrait des troupes israéliennes.

- L’application par la France et l’ensemble des Etats des mandats d’arrêts de la CPI contre les dirigeants israéliens et ceux du Hamas

- Des sanctions contre le gouvernement israélien par l'interdiction d'exportation d'armes et de composants utilisables militairement vers l'Etat d'Israël et la suspension de l'accord d'association UE-Israël. Emmanuel Macron a appelé à l'arrêt des exportations d'armes utilisées à Gaza et au Liban. La France ne peut pourtant se contenter de paroles, elle doit agir pratiquement afin que cet appel soit porté par toute l'Union européenne.

- L'accès immédiat à l'aide humanitaire à Gaza et au Liban et une aide concrète aux agences de l'ONU et aux associations qui agissent en ce sens, le soutien aux opérations de l'UNRWA.

- Créer les conditions pour le retour de tous les déplacés palestiniens, libanais et israéliens chez eux.

- La reconnaissance immédiate et inconditionnelle par la France de l'Etat de Palestine sur les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale, aux côtés de l'Etat d'Israël.

- La libération des otages israéliens détenus à Gaza.

- La libération des prisonniers politiques palestiniens.

- L'arrêt de l'occupation et de la colonisation israéliennes en Cisjordanie, à Jérusalem Est et à Gaza comme l'a dernièrement exigé la CIJ, et le droit au retour des réfugiés comme défini dans les résolutions de l’ONU.

Le PCF appelle à manifester sur ces bases partout en France et à Paris place de la République samedi 7 décembre à 14 h