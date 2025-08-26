Secret – Le billet de Gérard Streiff

Publié au J.O. ce dimanche 24 août, un décret (n° 2025-840) permet désormais aux patrons de cacher leur adresse personnelle dans le Registre national des entreprises. C’est, parait-il, un cadeau que leur fait Bruno Retailleau. En ces temps d’hyper transparence revendiquée, où tout se dit sur tout, où la lutte contre les trafics divers impose un maximum de « glasnost » comme disait l’autre, voilà une bien curieuse initiative. Peut-être que demain un nouveau décret interdira la publication du chiffre d’affaires de ces entreprises, ou leur taux de profit, ou l’ampleur des aides publiques, ou la composition des conseils d’administration ? C’est une question de sécurité, dit le ministre de l’Intérieur. Mais à ce régime, les élus, tous les élus, syndicaux notamment, pourraient prétendre au même statut ? Et puisqu‘on parle de régime, justement, cette mesure a comme un petit goût d’ancien régime.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1051 du 27 août 2025.