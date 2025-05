La section de Narbonne organise une rencontre sur la question de la sécurité

Les communistes et leurs élus ont défini plusieurs priorités majeures pour renforcer la sécurité et garantir la tranquillité publique : le recrutement de 60 000 fonctionnaires dans la police, la gendarmerie et les douanes ; la revalorisation des salaires ; l’abrogation de la réforme de la police judiciaire ; l’intensification de la lutte contre les réseaux criminels majeurs ; le maillage territorial avec davantage de brigades de gendarmerie et de commissariats au plus près des habitants, la question diplomatique ou encore la complémentarité entre les policiers municipaux et nationaux sans jamais tomber dans le transfert des missions devant relever d’une politique nationale.

Ces propositions ont été portées par une délégation composée de parlementaires communistes à l’Assemblée nationale lors de leur rencontre avec le ministère de l’Intérieur.

Face à l’intensification des violences et des trafics (drogues, êtres humains...), le PCF a placé la sécurité et le droit à la tranquillité au cœur de ses priorités. Les familles des quartiers prioritaires, les habitants de nos villages ainsi que les agents des services publics et les élus locaux subissent la montée de l’insécurité, les effets sur leurs territoires et sur la santé publique des populations ainsi que les menaces liées à des réseaux criminels toujours plus présents.

Nos parlementaires ont également souligné que la sécurité reste une compétence régalienne de l’État, qui doit s’investir pleinement pour garantir à toutes et tous un cadre de vie paisible, condition essentielle à l’épanouissement individuel et collectif. Les collectivités locales, quant à elles, doivent pouvoir continuer à jouer leur rôle complémentaire dans la cohésion sociale et la promotion de l’égalité sur tout le territoire.

Cependant, les annonces budgétaires pour 2025 et les prévisions pour 2026 faites par le Premier ministre suscitent des inquiétudes, menaçant directement le fonctionnement de nos communes, des services publics locaux, leurs agents, et leur capacité à remplir leurs missions. Enfin, cette démarche s’inscrit dans un contexte où le Parlement va examiner un projet de loi sur le narcotrafic. Les élus communistes entendent ainsi contribuer activement aux débats et à l’élaboration de solutions concrètes face aux enjeux de la sécurité.

Nous voulons une approche cohérente, sans tomber dans la surenchère répressive sans lendemain ou dans l’obsession migratoire de l’extrême droite, en abordant cet enjeu de manière globale en alliant les réponses dans les domaines de la prévention, de la santé publique, de la médiation, d’enquête, de répression comme de réinsertion pour combattre à la racine les logiques de domination et d’exploitation qui forment la pierre angulaire de tous les réseaux criminels ou délinquants.

Article publié dans CommunisteS, numéro 1040 du 7 mai 2025.