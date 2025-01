La section PCF de Narbonne solidaire des sinistré·es de Valencia

Plus de deux mois après les terribles inondations de Valencia en Espagne les populations de certains villages sont toujours dans le dénuement, notamment à Paiporta, Catarroja ou Picanya.

Face à cette situation, la section PCF de Narbonne a décidé d’une action de solidarité. Nous avons pris contact avec nos camarades du PCE par l’intermédiaire de Marta Martin, responsable du secteur international du PCE et habitant à Valencia, qui nous a confirmé les besoins immenses en groupes électrogènes, pompes, bottes, masques de protection, eau potable, aliments de base, produits de nettoyage...

Fidèle à notre engagement internationaliste et comme nous l’avons fait il y a juste un an à Narbonne pour le peuple cubain, comme nous le faisons depuis des années pour les Palestiniens, et pour bien d’autres actions solidaires dans le monde, sans oublier nos compatriotes de Mayotte pour lesquels la fédération PCF de l’Aude vient de faire un don de 500 euros au Secours populaire, nous avons organisé une après-midi de solidarité. Elle a pris la forme d’une après-midi dansante le dimanche 12 janvier dans la salle polyvalente de Montredon-des-Corbières mise à disposition gratuitement par la mairie. 150 personnes ont participé à cette initiative animée bénévolement par un artiste chanteur bien connu dans notre région, Pierre Mazaury. Plus de 2 000 euros ont été collectés grâce aux dons, à la buvette, à la vente de gâteaux confectionnés par nos militant·es et à la tombola dont les lots ont été offerts par une vingtaine de commerçants. Plusieurs élu·es municipaux PCF de Narbonne ainsi que du PS dont la présidente du Conseil départemental de l’Aude étaient présent·es.

Dans sa prise de parole, le secrétaire de la section PCF de Narbonne a souligné les causes et responsabilités d’un tel drame, notamment l’urbanisation anarchique, les constructions en zones inondables, le dérèglement et réchauffement climatique dû à l’activité humaine, ainsi que les coupes budgétaires sur les services de prévention et de secours. La région narbonnaise a été durement touchée et endeuillée à plusieurs reprises et nous avons pu apprécier alors la solidarité venue de toute part. C’est donc naturellement que de nombreuses personnes ont répondu à nos sollicitations.

Chacun a apprécié cette initiative qui s’est déroulée dans une ambiance fraternelle et conviviale.

Une adhésion au PCF a été réalisée sur place et de nombreuses personnes non membres de notre parti nous ont félicité pour cette action.

L’argent récolté sera envoyé très rapidement aux populations les plus touchées et les plus démunies via nos camarades espagnols.

Patrick Castey

secrétaire de la section PCF de Narbonne

Article publié dans CommunisteS, numéro 1025 du 15 janvier 2025.