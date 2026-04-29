Série - Le carré rouge #14/15

Le carré rouge Comité central du Parti communiste français (14-15)

En quelques épisodes nous allons vous accompagner pour découvrir le cimetière du Père-Lachaise.

Enfin, y prétendre serait présomptueux, aussi au travers d’un aperçu rapide de son histoire, nous nous dirigerons plus particulièrement vers un espace que l’on nommera le « Carré rouge ».

Victor Michaut 1909-1974. Membre du Comité central 1932-1964, du Bureau politique 1947-1954. Il décède le 16 avril 1974.

Eugène Hénaff 1904-1966. Membre du Comité central du (1936-1964). Il décède le 28 octobre 1966.

Benoît Frachon 1893-1975. Membre du Comité central en 1926, de 1956 à 1975, secrétaire général de la CGT (1945-1967). Avec Jacques Duclos, il fut l’un des principaux dirigeants du PCF clandestin pendant la Résistance. Il décède le 4 août 1975.

Jean Kanapa 1921-1978. Membre du Comité central (1959-1978) et du Bureau politique (1975-1978), responsable à la politique extérieure. Il décède le 5 septembre 1978.

Raymond Guyot 1903-1986. Membre du Comité central du PCF de 1928 à 1985, au Bureau politique de 1945 à 1972. Il décède le 17 avril 1986.

Pierre Villon, de son vrai nom Ginsburger Roger Salomon, 1901-1981. Membre du Comité central 1945-1970. Il décède le 6 novembre1981.

Etienne Fajon 1906-1991. Membre du Comité central (1932-1990) et du Bureau politique (1945-1979), directeur de l’Humanité (1958-1974). Il décède le 4 décembre 1991.

René Le Guen 1921-1993. Membre du Comité central (1970-1993) et du Bureau politique (1979-1993). Il décède le 22 novembre 1993.

Fernand Grenier 1901-1992. Membre du Comité central (1945-1965). Il décède le 12 août 1992.

Paul Laurent 1925-1990. Membre du Comité central (1956-1990), du Bureau politique (1961-1990) et du Secrétariat (1973-1990). Il décède le 8 juillet 1990.

Jean Colpin 1928-1985. Membre du Comité central (1970-1985), du Bureau politique (1973-1985) et du Secrétariat (1976-1982). Il décède le 18 janvier 1985.

Lucien Midol 1883-1979. Membre du Comité central (1924-1959) et du Bureau politique (1926-1938). Il décède le 26 décembre 1979.

François Billoux 1903-1978. Membre du Comité central en 1926-1931, puis de 1936 à 1970. Il décède le 14 janvier 1978.

Léon Feix 1908-1974. Membre du Comité central (1947-1974) et du Bureau politique (1954-1961). Il décède le 28 avril 1974.

Gaston Monmousseau 1883-1960. Membre du Comité central 1926-1940 puis de 1956 à 1960. Il meurt le 11 juillet 1960.

Pierre Courtade 1915-1963. Membre du Comité central (1954-1963), responsable à la politique extérieure. Il meurt le 14 mai 1963.

Alfred Malleret 1911-1960, adhère au PCF en 1937. Général des F.F.I. Membre du Comité central 1950. Il décède le 20 février 1960. Ordre républicain du mérite civique et militaire.

Sont également inhumées les épouses de E. Hénaff, de F. Grenier et de P. Laurent :

Andrea Grenier 1899-1993, née Clémence Beulque, décédée le 27 février 1993.

Germaine Hénaff née Germaine Chaplain 1912-2011, décédée le 15 février 2011.

Raymonde Laurent (dite Mounette) née Germaine Raymonde Rougiès 1931-2008.

Adrien Lejeune (15)

Le dernier des communards

Adrien Lejeune 1847-1942. Il participe à la défense des canons de la Butte Montmartre. Sous la Commune, il officie à la mairie du XXe. Arrêté à Belleville le 28 mai 1871, il est condamné à cinq ans de détention. Il adhère au PCF en 1922. En 1930, il quitte la France pour rejoindre la maison des vétérans de la révolution à Moscou qui accueille déjà d’anciens communards. Il décède à Novossibirsk le 9 janvier 1942. Son corps est rapatrié et inhumé dans le Carré du Parti pour le centenaire de la Commune, le 23 mai 1971.

Gérard Pellois

Article publié dans CommunisteS, numéro 1084 du 29 avril 2026.