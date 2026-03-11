Série - Le carré rouge #7

Le carré rouge Gloire aux martyrs (7)

En quelques épisodes nous allons vous accompagner pour découvrir le cimetière du Père-Lachaise. Enfin, y prétendre serait présomptueux, aussi au travers d’un aperçu rapide de son histoire, nous nous dirigerons plus particulièrement vers un espace que l’on nommera le « Carré rouge ».

Le 21 août 1941 à Paris, Pierre Georges tue un aspirant de la marine allemande. Le 23, le commandant du Gross Paris ordonne : « Tous les Français en état d’arrestation... sont considérés comme otages... En cas de nouvel acte, un nombre d’otages correspondant à la gravité de l’acte sera fusillé. »

Gloire à notre France éternelle

Gloire à ceux qui sont morts pour elle...

Aux héros et martyrs de la Résistance fusillés par les nazis

Châteaubriand

22 octobre 1941

Inhumés le 22 juillet 1945

Jean-Pierre Timbaud 1904-1941, mouleur en bronze, secrétaire de la Fédération des Métaux CGTU (1931-1934) puis CGT (1936-1939) de la région parisienne.

Claude Lalet 1920-1941, membre de l’Union des étudiants communistes (UEC).

Guy Môquet 1924-1941, adhérent de la Jeunesse communiste, élu responsable de la JC clandestine du 17e arrondissement.

Edmond Lefebvre 1903-1941, ouvrier métallurgiste. Arrêté et interné en 1940 à Aincourt (95), il est un des organisateurs de la grève de protestation contre l’insuffisance de nourriture et l’absence de visites, en avril 1941.

Jules Vercruysse 1895-1941, secrétaire de la fédération CGT du Textile, secrétaire de la section de l’ARAC de Bagnolet (93)

Victor Renelle 1888-1941, ingénieur chimiste, il crée le syndicat CGT des ingénieurs des industries chimiques.

Huynh-Khuong 1912-1941, secrétaire de l’UEC à Lyon, professeur de philosophie.

Charles Delavaquerie 1922-1941, ouvrier imprimeur, militant de la JC à Montreuil-sous-Bois.

15 décembre 1941

Maurice Pillet 1902-1941, ouvrier charpentier, secrétaire régional de la CGT du bâtiment. Dans la clandestinité il était en charge des secteurs rédaction, édition, diffusion de journaux et tracts.

Caen

Lucien Sampaix 1899-1941, ouvrier métallurgiste, militant CGTU, secrétaire de la région Nord-Est du PCF, secrétaire général de l’Humanité. Participe à la parution de l’Humanité clandestine. Arrêté en mars 1941, il est fusillé le 15-12-1941.

Nantes

Maurice Lacazette 1909-1943, ouvrier métallurgiste, membre du bureau du syndicat des métaux de la région parisienne, adhère au PCF en 1935. Arrêté et évadé en 1942, rejoint et réorganise les FTP à Nantes. Arrêté en janvier 1943, il est fusillé le 25 août 1943

Mont-Valérien

René Lenoir 1900-1943, syndiqué à 17 ans, adhère au PCF en 1923. Secrétaire de la fédération du Bâtiment. En Résistance, organise les comités populaires. Arrêté le 10 avril 1942, fusillé le 29 décembre 1943.

Pierre Lacan 1896-1942, responsable du PCF et de la CGTU d’Arras, secrétaire de rédaction à l’Humanité. En 1941, est membre de l’Organisation spéciale. Arrêté le 17 juin 1942, conduit au dépôt et fusillé le 11 août 1942.

René Le Pape 1901-1942, rédacteur à l’Humanité, en 1940, salarié de la CIMT à St-Pierre-des-Corps, il fournit du matériel à la Résistance ; en Indre-et-Loire il collabore directement avec René Froissart, responsable du PCF clandestin. Il est arrêté le 18 février 1942. Transféré aux autorités allemandes à Paris, il est fusillé le 21 septembre 1942. Son nom figure au Panthéon des écrivains morts pour la France.

Serge Môquet 1931-1944. Mort le 19 avril 1944 à l’âge de 12 ans et demi, frappé par les souffrances infligées à sa famille par la Gestapo.

Des milliers de personnes les accompagneront de la Place de la République au Père-Lachaise.

Gérard Pellois

PS : à propos de Carré rouge n°6: A l’usage, on prononçait volontiers Sémard mais l’acte de naissance du dirigeant cheminot stipule Semard.

Article publié dans CommunisteS, numéro 1077 du 11 mars 2026.