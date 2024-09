Services publics et industrie : les communistes en campagne

De nouvelles destructions d’emplois dans les services publics et l’industrie

En dépit des résultats des urnes, Emmanuel Macron a fait le choix de la continuité et a nommé un nouveau gouvernement toujours plus à droite. “Simple remaniement ministériel, retour aux années Sarkozy…” les qualificatifs ne manquent pas pour décrire la composition du nouvel exécutif. Sans surprise, les discours de passation des nouveaux ministres s'inscrivent dans la continuité de leur prédécesseur. Rigueur, austérité et coupes budgétaires seront les maîtres mots du gouvernement Barnier. En souhaitant à tout prix réduire le déficit en dessous des 3% d’ici 2027, le Gouvernement pourrait bien être à l'initiative de l’une des plus vastes cures austéritaires que notre pays ait connu ces dernières décennies.

Pourtant, la colère monte dans notre pays. De plus en plus de nos concitoyens ont un sentiment de relégation face à la disparition de nombreux services publics. Les agents eux-même sont de plus en plus nombreux à exprimer leur mal-être face à la dégradation considérable de leur condition de travail. L’annonce de nouvelles coupes budgétaires pourraient tout bonnement entraîner l’effondrement de pans entiers de nos services publics.

Parallèlement, les ouvriers subissent de plein fouet les multiples annonces de plans sociaux et autres fermetures de sites industriels. A l’image du secteur automobile où le président de la fédération des industriels des équipements pour véhicules a indiqué une possible suppression de la moitié des emplois de la filière d’ici cinq ans, de nombreux secteurs industriels se trouvent en grande difficulté.

Face à ces nouvelles offensives libérales et la destruction d’emplois, le conseil national du parti communsite a fait le choix de lancer une campagne nationale structurante autour de deux axes majeurs : l’industrie et les services publics.

L’objectif politique de cette campagne n’est pas simplement de s’inscrire sur la défensive face aux attaques conjointes du Gouvernement et du Capital mais bien au contraire de défendre la création de nouveaux services publics et d’une nouvelle politique industrielle. Il n'y a aucune fatalité au déclin industriel ni à celui de nos services publics. Au contraire, industrie et services publics constituent pour nous des solutions audacieuses pour faire face aux défis sociaux et environnementaux, maîtriser un mode de développement répondant aux besoins humains, refonder le pacte social républicain en garantissant l’égalité d’accès à l’emploi, la santé, l’éducation, les déplacements… Voilà le combat d’avenir dans lequel sont engagés les communistes.

Le déploiement de la campagne

Cette campagne doit permettre aux communistes d’allier des objectifs politiques et des objectifs d’organisation. Pour ce faire, cette campagne va s'inscrire dans la durée et sera rythmée tout au long de l’année par des points d’étapes permettant de faire état de l'avancée de la campagne et de la réajuster si nécessaire.

La première étape de cette campagne est de la déployer sur l’ensemble du territoire en fonction des réalités locales et des objectifs de structuration de chacune des sections du parti communiste.

Pour ce faire, dans le mois à venir, chaque section sera invitée à identifier au moins un lieu sur lequel elle souhaite animer cette campagne. Ces lieux doivent être choisis en fonction d’objectifs de structuration - notamment en termes de création de cellules.

Quels peuvent être ces lieux ?

une entreprise ou un service public pour aller directement à la rencontre des ouvriers ou des agents

Un territoire marqué par le recul d’un ou plusieurs services publics (notamment dans nos banlieues et nos campagnes) pour y faire du porte à porte et organiser la mobilisation pour l’ouverture d’un nouveau service public

Une fois ces lieux identifiés, chaque section sera invitée à rencontrer les responsables syndicaux, collectifs de défense du service public afin d’élaborer le contenu local de cette campagne. Par la suite, l'objectif est d’organiser a minima une action militante par mois sur ces lieux, de lancer une pétition afin de récolter des contacts et d’organiser des conférences locales sur ce sujet.

Ces actions militantes, pétitions et rencontres avec les salariés permettront d’irriguer le contenu national de la campagne afin d’exiger du pouvoir une nouvelle politique en faveur du développement des services publics et de la réindustrialisation de notre pays.

Le succès de cette campagne dépend de la mobilisation pleine et entière de l’ensemble des militantes et militants communistes et de la réorganisation d’un système de suivi des fédérations plus performant et plus régulier.

Toutes et tous en campagne

Cette campagne doit permettre aux communistes d’avoir tous les outils nécessaires pour s’adresser aux travailleurs de ce pays. Dans les banlieues des métropoles comme dans les zones rurales, parlons d’une seule et même voix du nécessaire réinvestissement dans des services publics et de la réindustrialisation de notre pays. Faisons de la défense des travailleurs et de l’emploi la nouvelle boussole de la gauche. C’est à cette seule condition que nous parviendrons à recréer de l’unité dans la classe travailleuse et par là même à faire reculer l’extrême droite. Au travail, et toutes et tous en campagne !

Véronique Mahé, Aymeric Seasseau et Léon Deffontaines

Article Paru dans CommunisteS n°1011 - 25/09/2024