Services publics : un enjeu décisif

La journée pour les services publics a connu une très belle participation, avec la représentation d’un grand nombre de fédérations du PCF, témoignant de l’enjeu décisif que représentent les services publics et de l’appétit pour ce sujet.

Le besoin de service public est partout : éducation et santé, justice et police, mais aussi grand âge, petite enfance et enfance, handicap et tout le secteur social et médico-social, ou encore écologie, espace, énergie… Les services publics constituent la réponse efficace et pertinente à un très large champ de besoins, dessinant une société de services publics et nous invitant à approfondir nos propositions dans un très grand nombre de secteurs.

Enjeu de société, enjeu d’efficacité, comme en témoignent les coûts des privatisations, mais aussi de développement de l’économie, dans notre conception, le service public doit même piloter l’activité économique : énergie, comme le développe la proposition de loi portée par les deux groupes parlementaires communistes, mais aussi alimentation, médicament, transports…, impliquant des nationalisations.

De nombreuses interventions ont insisté sur l’importance du statut de la fonction publique pour remplir les missions de service public au service de l’intérêt général. Il doit être renforcé et développé, pour garantir l’indépendance et l’efficacité, avec des nouveaux pouvoirs d’intervention sur le travail et les moyens alloués à l’exercice des missions.

L’importance de créer des instances de concertation avec les usagers, dans une conception démocratisée du service public, pour des pouvoirs partagés, a été avancée à de nombreuses reprises.

La journée a donné l’occasion de rappeler l’importance du financement des services publics, au cœur du conflit de classe contre le capital et contre l’austérité, et de développer des propositions détaillées, reposant sur la réforme de la fiscalité pour des recettes nouvelles et des avances d’argent par le crédit bancaire.

Des appels à engager des batailles locales pour les services publics et multiplier les échanges, les débats, et le travail d’approfondissement, ont été lancés. La campagne pour les services publics doit être envisagée comme un processus et s’inscrire dans le temps long.

Les échanges du 24 mars ont également ouvert une série de questions à travailler : Quelle différence entre service public et pôle public ? Quelle place de l’économie sociale et solidaire dans l’exercice des missions de service public ? Quel bilan de la décentralisation et de la territorialisation ? Quelles propositions pour la haute-fonction publique ?

Ainsi que l’ont exprimé avec force les secrétaires générales de la FSU et de la CGT-FPT Caroline Chevé et Natacha Pommet, le contexte de montée de l’extrême droite à toutes les échelles, du local à l’international, nous appelle à déployer une campagne pour les services publics offensive, porteuse de sens et ancrée dans les luttes locales.

Un compte-rendu détaillé de la journée sera élaboré et mis à disposition.

Muriel Ternant

membre du CEN

Article publié dans CommunisteS, numéro 1035 du 26 mars 2025.