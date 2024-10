Le site de Ciné-Archives fait peau neuve !

Ciné-Archives conserve les films produits à l’initiative du Parti communiste et des organisations du mouvement ouvrier depuis les années 1920.

Plus de 900 films sont visibles gratuitement en ligne à l’adresse www.cinearchives.org Ciné-Archives a travaillé ces derniers mois à une nouvelle version du site web, dans l’idée d’offrir davantage de suggestions de visionnage et de parcours guidés à travers les collections. Le grand public et les professionnels y retrouveront les fonctionnalités du site précédent et des rubriques nouvelles, dans une toute nouvelle présentation.

Petit tour d’horizon des nouveautés !

La première section mise en avant sur le site concerne les « parcours », sortes de visites guidées à travers les collections de Ciné-Archives. Retrouvez pour chaque thème une sélection de films, des extraits commentés, une analyse historique détaillée et des ressources bibliographiques et filmographiques. Le nouveau site offre une nouvelle navigation dans les parcours déjà existants, entièrement remis à jour (Front populaire, guerre d’Espagne, banlieue rouge, fête de l’Humanité, guerre froide), et en propose un nouveau consacré au Premier mai, rédigé par Danielle Tartakowsky.

La nouvelle rubrique « Fonds » regroupe des films en fonction de leur provenance. On y trouve des pages dédiées à des films de cinéastes professionnels comme Med Hondo, ou produits par des associations, syndicats et collectifs. Cette rubrique fait également la part belle aux films amateurs, que Ciné-Archives collecte depuis une vingtaine d’années.

Une nouvelle rubrique « Ressources » offre un espace sur lequel découvrir des ressources conservées ou produites par Ciné-Archives, qui éclairent d’un autre jour le patrimoine conservé par l’association. On y trouve des entretiens filmés avec des figures du monde intellectuel, artistique et politique, grâce à des réalisateurs et sociétés de production ayant déposé des rushes de documentaires ; une sélection d’articles originaux rédigés par des spécialistes de l’histoire du mouvement ouvrier et du cinéma militant et un trombinoscope regroupant les films associés à des personnalités.

Le catalogue en ligne offre plus de 900 films. Vous pouvez effectuer une recherche simple ou une recherche multicritères (par thème, noms propres, dates, réalisateur...), choisir vos préférences d’affichage des résultats (avec des grandes vignettes ou avec un résumé), enregistrer les films à vos sélections pour les retrouver plus tard, et exporter les sélections.

Dans un souci de faire découvrir au maximum les films du catalogue, le nouveau site propose, à la fin de chaque fiche documentaire, des recommandations de films à regarder sur des thèmes similaires (sur la base de mots clés communs utilisés pour indexer des films).

La réalisation de ce nouveau site a été rendue possible par le soutien financier de nos partenaires institutionnels : la DRAC Île-de-France (délégation régionale du ministère de la Culture) la ville de Paris et la Fondation Gabriel Péri.

Marion Boulestreau

Article publié dans Communistes n°1016 – 30/10/2024