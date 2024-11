Smotrich doit être persona non grata en France

Le ministre d’extrême droite israëlien Bezalel Smotrich a annoncé sa venue à Paris le 13 novembre pour participer à une conférence organisée par une association appelant à réduire les Palestiniens de Gaza à la faim, et dont la Présidente a participé à des actions pour bloquer l’accès de l’aide humanitaire à Gaza.

La tenue de cette conférence serait une provocation scandaleuse et reviendrait à faire l’apologie de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité sur le sol français.

B. Smotrich est le représentant des colons israéliens les plus extrémistes. Il prône l’annexion de la Cisjordanie et de Gaza. Il encourage l’épuration ethnique des Palestiniens. Il a déclaré que « les Palestiniens n’existaient pas ». Il a dit soutenir le Hamas contre l’Autorité Palestinienne et l’OLP. C’est un suprémaciste, un raciste et un expansionniste. C’est un propagateur de haine.

Ses propos ont été à plusieurs reprises condamnés par la France. Le gouvernement britannique a, le 16 octobre, dit envisager de prendre des sanctions contre B. Smotrich.

Lors de sa précédente venue en France en mars 2023, à l’invitation de la même association, il s’était livré à un discours niant l’existence du peuple palestinien et appelant à la constitution d’un « Grand Israël », de la mer à la Jordanie incluse.

Sa venue en France serait une honte pour notre pays alors que l’urgence est d’agir pour un cessez-le-feu immédiat et permanent au Proche-Orient, d’arrêter les massacres de masse à Gaza et de faire respecter le droit international et les résolutions de l’ONU, avec la création d’un Etat palestinien aux côtés d’Israël sur la base des frontières de 1967.

Le PCF exige que le gouvernement français interdise la tenue de cette réunion du 13 novembre et interdise à Smotrich l’accès au territoire français.

Il participera aux mobilisations qui seront organisées si sa venue est confirmée.

Parti Communiste Français,

5 novembre 2024