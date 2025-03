Solidarité avec les démocrates et progressistes de Turquie contre l'autocratie d'Erdogan

Face à l'arrestation du maire d’Istanbul Ekrem İmamoğlu et d’une centaine de journalistes, hommes et femmes politiques, citoyen·nes, et figures de l’opposition, le Parti communiste français exprime sa plus vive condamnation, son inquiétude et sa pleine solidarité avec les progressistes et démocrates de Turquie.



Cette décision extrêmement grave s’inscrit dans un processus visant à écater la candidature d’Ekrem İmamoğlu à la prochaine présidentielle et à empêcher toute organisation d’élections anticipées dans le pays. En effet, il y a seulement quelques jours, le diplôme universitaire d’Ekrem İmamoğlu a été annulé l’empêchant, de facto, de se présenter à l’élection présidentielle, en vertu de la Constitution. Surtout, l’arrestation de ce jour vise à avorter le processus de primaires de l’opposition qui devaient se tenir ce dimanche. Ces pratiques qui visent aujourd’hui le Parti Républicain du Peuple (CHP), premier parti d’opposition, sont les mêmes appliquées à l’ensemble des démocrates de Turquie. De nombreux maires kurdes du Parti de l'égalité et de la démocratie des peuples (DEM) ont subi le même sort ces dernières années. À ces arrestations arbitraires s’ajoutent le contrôle et le ralentissement des réseaux sociaux et l’interdiction de toute mobilisation politique jusqu’à dimanche, jour des primaires prévues pour l’opposition. Le PCF condamne fermement cette nouvelle attaque contre la démocratie et la souveraineté du peuple du Turquie. Dans l’immédiat, il affirme sa solidarité avec Ekrem İmamoğlu, l’ensemble des démocrates du pays et des mobilisations qui se déroulent déjà et qui font l’objet d’une répression policière violente. Paris, le 20 mars 2025, Parti communiste français.