Non à la stigmatisation et aux menaces : solidarité avec les avocats ciblés par l'extrême droite

Le Parti communiste français condamne avec la plus grande fermeté l’initiative scandaleuse du magazine d’extrême droite Frontières établissant une liste d’avocat·es accusé·es d’être « coupables de l’invasion migratoire ». Une telle démarche, qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire, relève d’une volonté délibérée de désigner des cibles, d’attiser la haine et d’intimider celles et ceux qui défendent les principes fondamentaux de notre République.

En s’attaquant aux avocat·es engagé·es dans la défense des droits des étrangers, l’extrême droite montre une fois de plus son vrai visage : celui de la répression, du rejet de l’État de droit et du refus des valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. C’est une offensive politique dangereuse qui s’inscrit dans un climat de montée des discours réactionnaires et xénophobes.

Le PCF exprime son soutien total aux avocat·es visé·es, ainsi qu’à l’ensemble des acteur·rices du droit qui, au quotidien, luttent pour la justice et la dignité humaine. Nous appelons le gouvernement à prendre immédiatement des mesures contre ces dérives : aucune complaisance ne saurait être tolérée face à la mise en danger de professionnel·les du droit et, à travers eux, de notre démocratie tout entière.

Nous appelons également à toutes les forces progressistes, toutes les femmes et les hommes attaché·es à la République à dénoncer ces pratiques indignes et à empêcher que l’extrême droite ne banalise davantage ses méthodes de persécution et de division.

Face à la haine et aux intimidations, la République, c’est le droit, c’est la justice, et elle ne se laissera pas instrumentaliser par les ennemis de la démocratie.

Paris, le 30 janvier 2025

Parti communiste français.