Depuis 1962, les États-Unis imposent au peuple cubain un blocus illégal et inhumain. La situation s’est aggravée, d’une part depuis 1996 avec l’application de l’extraterritorialité des lois américaines et, d’autre part, depuis l’arrivée de Trump à la Maison-Blanche en 2017, notamment la décision arbitraire d’inscrire Cuba sur la liste des pays soutenant le terrorisme, empêchant tout commerce avec l’Île.

Ce blocus vise à affamer le peuple cubain, à créer des pénuries dans tous les domaines de la vie quotidienne et ainsi générer le désespoir afin de briser tous les élans d’indépendance, d’autonomie, dans le seul but de renverser le régime cubain.

Au plan national, le PCF entretient avec Cuba, depuis fort longtemps, des liens de fraternité, de coopération et de solidarité. En 2024, lors de sa traditionnelle Fête de l’Humanité, le PCF a officiellement lancé une vaste campagne de solidarité « Un container pour Cuba », impliquant l’ensemble de ses fédérations départementales.

La Fédération du PCF Cantal a relayé cette démarche avec le soutien de ses militants et élus locaux le samedi 17 mai lors de la dernière Fête de son journal fédéral Le COP au Sismographe à Aurillac, en présence de l’ex-député André Chassaigne (63) membre du groupe d’animation « Solidarité Cuba » au PCF national. La collecte de matériel médical, de médicaments et de produits d’hygiène pour adultes et enfants… était lancée.

Entre temps, fin octobre, Cuba était à nouveau frappé par l’ouragan « Melissa ». Le plus puissant jamais enregistré dans les Caraïbes, avec des vents à plus de 250 km/h et de violents orages. Les dégâts sont énormes : 45 000 logements détruits, 120 000 personnes sans-abri, routes, réseaux eau et électricité endommagés… Une véritable catastrophe !

Les familles cubaines vivent, au quotidien, des difficultés toujours plus grandes, et ce malgré que le blocus soit une nouvelle fois (33e fois) condamné par une très large majorité de pays à l’ONU fin octobre 2025 : 165 pour dire STOP au blocus, 7 contre (USA, Israël, Argentine...), 12 abstentions. Ce résultat traduit le rejet massif de l’extraterritorialité des droits américains ainsi que du blocus totalement illégal.

Au plan international la solidarité s’organise. Appel aux dons pour achat des matériels nécessaires ; appel aux associations caritatives (Secours populaire Cantal), aux organisations syndicales (CGT), aux associations Solidarité Cuba…

Pour ce qui concerne le PCF, les diverses collectes (centralisées au siège national à Paris) ont permis l’envoi d’un premier container début juillet, un deuxième est prévu fin novembre/début décembre, un troisième en fin d’année.

Aujourd’hui, mercredi 26 novembre, les militants PCF Cantal acheminent la collecte de 8 mois sur Paris, en rappelant qu’il y a « Urgence Solidarité Cuba » et que cela doit se poursuivre dans le temps vu l’ampleur des dégâts et donc des besoins sur place.

Enfin, défendre, soutenir, aider Cuba (la socialiste) et son peuple c’est avant tout défendre le droit international. C’est laisser à Cuba le choix de son propre système politique, économique et social. C’est aussi défendre notre propre souveraineté face à ceux qui voudraient imposer leurs volontés à l’ensemble de la planète.

Le PCF appelle partout à poursuivre la mobilisation :

Pour dénoncer et exiger la levée immédiate du blocus illégal, criminel, inhumain imposé par les USA ;

Exiger le retrait de Cuba de la liste des pays soutenant le terrorisme ;

Poursuivre et développer les solidarités avec le peuple cubain.

Pour finir, nous adressons nos remerciements les plus chaleureux à toutes les personnes, militants, élus, sympathisants qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cette initiative solidaire et citoyenne. Avec un salut fraternel aux camarades du PCF Puy-de-Dôme pour le lancement de la collecte Cantal.

Mercredi 26 novembre 2025

Fédération du PCF Cantal

Article publié dans CommunisteS, numéro 1065 du 3 décembre 2025.