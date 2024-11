Solidarité avec l’Espagne frappée par les inondations

Le bilan des inondations dans la région de Valence est effroyable : plus de 200 morts.

Le PCF exprime sa profonde solidarité avec le peuple espagnol qui traverse une épreuve tragique. Nos pensées vont avant tout aux victimes et à leurs familles.

Nous tenons à saluer le travail des services mobilisés, de la protection civile, qui agissent sans relâche pour porter secours et protéger les personnes touchées par cette catastrophe.

Nous saluons également la mobilisation citoyenne solidaire qui s'est organisée rapidement pour apporter une aide concrète et soutenir les actions des services publics.

Le bilan tragique de ces inondations rappelle l'ampleur du changement climatique, et la necessité de mener des politiques ambitieuses pour en limiter son intensité par une diminution drastique de nos émissions de gaz à effet de serre. Ce bilan est la conséquence directe d'une politique d'urbanisme incontrôlé et de la suppression des services publics d'aide d'urgence et de système de prévention inefficace. Les responsabilités devront être clairement établies dans une région où le gouverneur affiche ouvertement son climatoscepticisme.

La protection des habitantes et des habitants doit impérativement passer par un renforcement des services publics, une gestion efficace et une meilleure connaissance scientifique des risques.

Il est crucial d’investir dans de nouvelles infrastructures de protection et de savoir, remettre en cause certains choix passés d'occupation des sols quand cela est rendu nécessaire. Ce drame doit être un signal d'alerte pour toute l'Europe afin qu'elle engage une politique ambitieuse d’adaptation au changement climatique.

Il est possible de faire un don au Parti Communiste d'Espagne pour soutenir les brigades d'aide d'urgence dans les zones touchées *

Paris, le 2 novembre 2024,

Parti Communiste Français.

* https://x.com/elpce/status/1852340574373789697

IBAN : ES92 2103 0235 0000 3001 0716

Titulaire : Partido comuniste de Espana

Obj : Solidaridad PV, Nom, Prénom, DNI