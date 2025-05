Sondage – Le billet de Gérard Streiff

Jusqu’ici le jugement du tribunal de Paris condamnant Marine Le Pen pour détournement de fonds publics semblait laisser l’opinion publique indifférente. Il y a quelques jours pourtant un sondage (Odoxa, Public Sénat) signalait que Le Pen (ou son clone) caracolait certes toujours en tête au premier tour de la présidentielle mais – il y a un mais- au second tour elle était sèchement battue. Et ça c’est un peu nouveau car toutes les études des derniers mois la donnaient alors gagnante. Ce n’est qu’un tout petit sondage, tout peut encore advenir. Pourtant depuis le 31 mars, on dirait que quelque chose est en train de bouger, non ?

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1040 du 7 mai 2025.