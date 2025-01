Souscription réussie : Merci

Communistes : Avec Fabien Roussel, vous avez lancé un appel à une souscription nationale inédite. Quels sont les résultats ?

Les communistes, les amis du PCF ont indéniablement entendu cet appel et se sont mobilisés pour y répondre. Nous avons dépassé l’objectif et atteint 538 000 euros de dons en quelques semaines. C’est 21 % de plus qu’en 2023 et 25 % de plus qu’en 2022, sur les mêmes périodes.

Nous remercions très sincèrement l’ensemble des souscripteurs pour qui ce don est un effort financier important. Ce geste est éminemment politique, surtout quand on ne roule pas sur l’or. Il est une réponse populaire au déploiement de moyens considérables par la bourgeoisie pour défendre ses intérêts et préserver un système capitaliste en crise profonde. Et nous remercions tous les communistes qui ont participé à l’animation de cette souscription nationale et à sa réussite, qui dépendait pour beaucoup d’une mobilisation de tout le Parti.

Communistes : Précisément, tu peux nous dire quelques mots sur les donateurs en 2024 ?

Ils sont très divers. Ce sont évidemment pour beaucoup des adhérents du PCF. Mais pas seulement. Nous avons reçu des dons de nouveaux souscripteurs non communistes, parfois avec des messages d’encouragement à poursuivre et amplifier notre action.

La moyenne des dons est en baisse, ce qui n’est pas une surprise avec un pouvoir d’achat tant mis à mal depuis des années. Mais il y a cette année 800 donateurs supplémentaires par rapport à 2023 et 1200 de plus qu’en 2022. Beaucoup plus de dons modestes sont parvenus, signifiant que des communistes ou des femmes et des hommes de gauche avec des revenus modestes voulaient contribuer eux aussi au succès de cette souscription. Leur contribution a ainsi été décisive.

Communistes : Cette souscription est désormais close. La suite ?

Les souscriptions ne sont jamais closes. Les versements ne donnent plus droit désormais à une réduction d’impôt pour 2024, mais pour 2025, certes.

Mais pour le PCF, pour ses organisations locales comme pour son conseil national, la souscription populaire est essentielle, plus que pour tout autre parti. Nous dépendons ainsi beaucoup moins que les autres de l’aide publique. Les cotisations de nos adhérents, les reversements de nos élus et les dons constituent l’essentiel du financement de notre activité.

Même modestement, donner régulièrement au PCF, aux sections, fédérations ou à son conseil national est donc très important. D’autant que l’aide publique qui nous sera attribuée en 2025 sera en baisse. Nous pouvons notamment travailler à élargir sensiblement le nombre de souscripteurs. Il y de la marge en la matière.

Communistes : Justement, comment vois-tu les choses pour les mois et les années à venir dans ce contexte financier ?

Soyons très combatifs ! Nous devons mettre en œuvre les choix arrêtés démocratiquement lors de notre conférence nationale par près de 80 % des délégués. Pas question d’en rabattre sur nos ambitions politiques, pour le pays, pour la gauche, pour le monde du travail ! Nos choix politiques appellent beaucoup de détermination, de volontarisme de la part des directions, à tous les niveaux, comme de l’ensemble des militants.

Et je l’ai dit lors de la conférence nationale, notre feuille de route, très ambitieuse, n’a de sens que si nous travaillons, avec tous les communistes, aux moyens de sa mise en œuvre. Ce qui se construit dans certaines fédérations sur cette question est très encourageant, que ce soit sur la cotisation et toutes les initiatives financières.

Sur le plan des moyens, l’objectif doit être double : renforcer le rayonnement national du PCF, de son projet révolutionnaire et de sa stratégie de rassemblement pour construire des majorités politiques à tous les niveaux ; et favoriser l’intervention populaire conscientisée avec le déploiement de l’activité communiste au plus près des travailleurs et des citoyens, avec nos sections et nos cellules. Ceci suppose de renforcer considérablement notre organisation et donc nos moyens. Nous allons continuer d’y travailler avec enthousiasme et ambition. Et toujours en faisant appel à l’intelligence collective des communistes et à leur créativité.

Christophe Grassullo

Article publié dans CommunisteS, numéro 1025 du 15 janvier 2025.