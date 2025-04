Une propagande de guerre s’installe dans toute l’Europe. Politiques et médias bourgeois préparent les esprits à une guerre imminente dont le premier pas est l’économie de guerre.

Les voix pour la paix sont criminalisées et assimilées à des pro-Poutine. Cette stratégie musèle toute critique du bellicisme des USA, de l’OTAN et de l’UE et alimente la guerre au détriment de toute solution politique.

Les peuples ukrainien et russe subissent les ravages de la guerre, tandis que les travailleurs en Europe voient les budgets publics détournés vers l’armement et le coût de la vie exploser.

Pourtant, les industriels de l’armement accumulent des profits record et les États-Unis préparent déjà le pillage économique de l’Ukraine.

Loin de défendre les peuples, cette guerre alimente une logique de blocs et de militarisation qui ne fait qu’aggraver le risque d’escalade.

Le MJCF rejette la logique de bloc imposée par les gouvernements. Soutenir la paix n’est pas choisir un camp contre un autre, mais défendre l’intérêt des peuples contre les logiques impérialistes.

L’escalade doit être combattue. La jeunesse ne sera pas sacrifiée au champ d’horreur. Nos droits collectifs et sociaux ne seront pas sacrifiés pour un agenda militaire. Ne penser qu’à la guerre, ne pas vouloir de négociation, ce n’est pas rendre service à l’Ukraine.

La France doit jouer un rôle indépendant en faveur d’une solution diplomatique et d’une sécurité collective des peuples, hors de la logique belliciste de l’OTAN et en soutien au droit international.

Nous devons défendre la voix de la paix, pour une solidarité internationale entre les peuples, notamment avec les travailleurs et les forces progressistes d’Ukraine et de Russie qui résistent à la guerre et aux oppressions.

Le MJCF défend la paix et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Être pour la paix, c’est refuser l’engrenage de la guerre et des logiques impérialistes, d’où qu’elles viennent.

La guerre en Ukraine est une tragédie qui cause des milliers de morts et des destructions massives. L’urgence est à la désescalade et à une solution négociée.

Assan Lakehoul

Article publié dans CommunisteS, numéro 1037 du 9 avril 2025.