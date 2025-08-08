Soutien au mouvement de la paix en Israël ! Stop à la colonisation et aux crimes de Netanyahou !

En prolongation de mouvements de grève, un million d’Israéliens, soit 10% de la population, étaient dans la rue dimanche 17 août pour s’opposer au plan de Netanyahou de « prise de contrôle » de Gaza, pour un cessez-le-feu et la fin des massacres du peuple palestinien, et pour la libération des otages. 90 municipalités et 3 universités ont été bloquées. Cela fait suite à de nombreux appels provenant des familles d’otages, des responsables d’organisations humanitaires, des mouvements citoyens agissant pour la paix, des intellectuels, des centaines d’anciens hauts responsables de l’armée ou des services de sécurité.

Cela montre qu’une partie importante de la société israélienne, juive et arabe, s’oppose d’une manière résolue à la politique suprémaciste du gouvernement d’extrême droite au pouvoir. Les sondages indiquent qu’une majorité d’Israéliens s’opposent au plan Netanyahou.

Ce dernier poursuit sa fuite en avant en violation directe et absolue du droit international. Le projet de colonisation E1 qui prévoit la construction de plus de 3 000 logements à l’est de Jérusalem visant à couper la Cisjordanie en deux et à rendre impossible la naissance d’un État palestinien. C’est le prélude à l’annexion de la Cisjordanie. Ce projet est une insulte au mouvement pour la reconnaissance de l’État de Palestine qui s’amplifie en prévision de la réunion de l’assemblée générale de l’ONU.

Toute colonie est illégale ! L’occupation de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de Gaza est illégale !

Le PCF réaffirme sa solidarité avec les forces de paix qui se mobilisent en Israël pour un cessez-le-feu, pour une paix juste et durable et pour la libération des otages. Toutes ces voix doivent être entendues de la communauté internationale. Le Parti communiste français leur apporte sa solidarité et il appelle toutes les forces éprises de paix, de justice et de démocratie à se mobiliser à leurs côtés et aux côtés du peuple palestinien sous la terreur. Le PCF réaffirme aussi sa solidarité avec l'OLP, seule représentante légitime du peuple palestinien, à laquelle la communauté internationale doit donner les moyens d'instaurer la souveraineté palestinienne sur les territoires occupés depuis 1967 et de construire un État qui pourra vivre en paix et en sécurité aux côtés d'Israël.

Le gouvernement français a condamné verbalement le projet E1. Il doit maintenant agir concrètement en prenant des sanctions contre le gouvernement israélien tant que celui-ci viole le droit international. La France doit œuvrer pour que l’UE suspende l’accord d’association avec Israël. Elle peut elle-même décider immédiatement de rompre toute relation commerciale avec Israël et de mettre fin à l’importation de produits provenant des colonies et des territoires occupés. La France peut prendre la tête d’une coalition de tous les États disposés à prendre des sanctions contre les dirigeants israéliens.

Il y a urgence à prendre des sanctions concrètes, efficaces, pour sauver le peuple palestinien des massacres, des plans génocidaires, de la famine, des arrestations arbitraires et des expulsions systématisées !

Paris, le 18 août 2025

Parti communiste français.