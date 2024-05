Plein soutien aux agents de l’administration pénitentiaire

Le 14 mai, deux fourgons pénitentiaires ont été attaqués par plusieurs hommes lourdement armés, à Incarville, faisant deux morts parmi les agents pénitentiaires.

Le détenu transporté, Mohamed Amra, qui avait été condamné par le Tribunal d'Evreux pour vol avec effraction et mis en examen dans une autre affaire d'enlèvement et séquestration ayant entrainé la mort, a pris la fuite.

Le PCF partage la vive émotion de tout le personnel du Ministère de la Justice, à la suite de ce crime odieux.

Il exprime son soutien aux victimes, leur famille et à tou·tes leurs collègues particulièrement choqué·es.

Ce drame s'inscrit dans un grave contexte de manque de moyens criant dans le milieu carcéral, mais plus généralement pour la justice.

Le travail des agents pénitentiaires est d'une grande difficulté quotidienne, d'autant plus que la sur population carcérale persistante vient à nouveau d'être dénoncée par la défenseuse des droits.

Le PCF apporte son soutien à l'intersyndicale qui a organisé la journée "prison mortes" le 15 mai. Les organisations ont appelé dans un communiqué commun au blocage de l'ensemble des établissements et structures pénitentiaires, pour exprimer leur émotion et leur soutien a leurs collègues morts en service.

Alors que le mouvement a été reconduit et que de nombreux agents ont défilé ce vendredi 17 mai à Lille, le PCF dénonce les conditions de travail du personnel pénitentiaire et le manque d'effectifs particulièrement grave pour la coursive et dans les équipages.

Le PCF demande au Ministre de la justice de faire des annonces fortes, d'écouter les revendications de l'intersyndicale et du terrain, et de donner des réponses politiques à la hauteur de la grave crise et au manque de moyens de tout le système judicaire.

Parti communiste français

Le 17 mai 2024