Plusieurs attaques contre des prisons et leurs personnels ont eu lieu ces derniers jours partout en France, sans que les auteurs soient encore identifiés. Hier, c'est une agente pénitentiaire de la prison d'Amiens qui a été prise pour cible.



Le PCF adresse tout son soutien aux personnels pénitentiaires qui incarnent au quotidien la justice, la sécurité de tous, l’autorité de l’État et de la République. Les auteurs de ces odieuses et lâches attaques doivent être retrouvés au plus vite et sévèrement punis.



Nous soutenons par ailleurs les légitimes revendications de court et moyen termes des agents et leurs organisations représentatives, notamment :

La présence des forces de l’ordre aux prises et fins de service ;

Une sécurisation effective des abords des établissements et la mise en œuvre concrète du plan de sécurisation des domaines pénitentiaires ;

La prise en charge immédiate et sans condition, par l’administration elle-même, des dégâts occasionnés par ces agressions.

Le PCF réaffirme la nécessité de mieux valoriser ces métiers et notamment les salaires. Un·e agent·e pénitenTiaire commence à travailler avec un salaire à peine au-dessus du SMIC ! Plus globalement, nous demandons une réponse cohérente, complète et structurée pour nos politiques publiques de justice et sécurité. Les coups de menton et effets de manche ne suffiront pas, seul un investissement humain et matériel renforcé contribuera réellement à l’amélioration des conditions de travail des agents et à l’amélioration de la sécurité des français. Loin des lubies austéritaires prônées par le pouvoir en place. L’heure est à l’action pour M. le Ministre, Garde des Sceaux.

Robin Salecroix, en charge de la sécurité et tranquillité publique au PCF,

Le 17 avril 2025