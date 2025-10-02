Soutien aux flottilles humanitaires pour Gaza

Publié le 02 octobre 2025

Le Parti communiste français condamne avec la plus grande fermeté l’interception illégale, par les autorités israéliennes, des bateaux de la « Global Sumud Flotilla » naviguant en eaux internationales avec une mission strictement humanitaire.

Des citoyennes et citoyens français - élus, médecins, humanitaires, syndicalistes, journalistes dont le journaliste de l'Humanité Émilien Urbach - ont été arrêtés alors qu’ils acheminaient vivres et médicaments indispensables au peuple palestinien, victime du blocus et des bombardements à Gaza.

Le PCF exige du Président de la République et du Premier Ministre qu’ils agissent immédiatement pour :

  • obtenir la libération de toutes les personnes arrêtées ;
  • garantir la protection de nos ressortissants ;
  • assurer la sécurité des flottilles humanitaires.

En outre, au-delà des actions citoyennes, la France peut demander la convocation de l’Assemblée générale de l’ONU en formation extraordinaire afin de soumettre une résolution pour une aide humanitaire d’urgence à la population gazaouie et d’envoyer, sous mandat de l’ONU, les marines des Etats volontaires pour y apporter une aide humanitaire.

Chaque heure compte. Refusons la criminalisation de la solidarité et exigeons le respect du droit international !

Le PCF appelle à participer aux rassemblements de soutien qui ont lieu aujourd'hui même dans plusieurs villes de France.

Paris, le 2 octobre 2025

Parti communiste français.

Soutien aux flottilles humanitaires pour Gaza

