Soutien aux flottilles humanitaires pour Gaza

Le Parti communiste français condamne avec la plus grande fermeté l’interception illégale, par les autorités israéliennes, des bateaux de la « Global Sumud Flotilla » naviguant en eaux internationales avec une mission strictement humanitaire.

Des citoyennes et citoyens français - élus, médecins, humanitaires, syndicalistes, journalistes dont le journaliste de l'Humanité Émilien Urbach - ont été arrêtés alors qu’ils acheminaient vivres et médicaments indispensables au peuple palestinien, victime du blocus et des bombardements à Gaza.

Le PCF exige du Président de la République et du Premier Ministre qu’ils agissent immédiatement pour :

obtenir la libération de toutes les personnes arrêtées ;

garantir la protection de nos ressortissants ;

assurer la sécurité des flottilles humanitaires.

En outre, au-delà des actions citoyennes, la France peut demander la convocation de l’Assemblée générale de l’ONU en formation extraordinaire afin de soumettre une résolution pour une aide humanitaire d’urgence à la population gazaouie et d’envoyer, sous mandat de l’ONU, les marines des Etats volontaires pour y apporter une aide humanitaire.

Chaque heure compte. Refusons la criminalisation de la solidarité et exigeons le respect du droit international !

Le PCF appelle à participer aux rassemblements de soutien qui ont lieu aujourd'hui même dans plusieurs villes de France.

Paris, le 2 octobre 2025

Parti communiste français.