Soutien à la mobilisation de RSF pour défendre les journalistes à Gaza

RSF mène aujourd’hui une campagne internationale, avec le mouvement citoyen mondial Avaaz, pour dénoncer le fait qu'au moins 210 journalistes aient été tués à Gaza depuis octobre 2023. Pour le seul mois d’août 2025, 11 reporters ont été tués par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Ainsi, l’armée israélienne a tué dans la nuit du 10 au 11 août six reporters, dont des collaborateurs de l'agence Reuters et d'Associated Press.

Plus de 150 médias internationaux, dont l’Humanité et la Marseillaise, participent à cette campagne, en publiant le bandeau suivant « Au rythme où les journalistes sont tués à Gaza par l'armée israélienne, il n'y aura bientôt plus personne pour vous informer ».

Les journalistes sont victimes non seulement du ciblage, dénoncé par RSF, mais également des conditions de vie inhumaines imposées à la population civile.

Le PCF salue cette campagne mondiale et soutient les exigences formulées. C’est aux gouvernements du monde entier d’intervenir pour faire pression sur le gouvernement israélien afin d’assurer un accès indépendant de la presse dans la bande de Gaza et pour assurer l’évacuation des journalistes qui le demandent.

L’heure est à prendre des sanctions contre le gouvernement d’extrême-droite israélien en suspendant l’accord d’association UE-Israël tant que le droit international n’est pas respecté.

Paris, le 1er septembre 2025

Parti communiste français.