Soutien du PCF à Cuba face à l’agression et aux menaces des États-Unis

Le trois janvier dernier, les États-Unis agressaient la République bolivarienne du Venezuela et kidnappaient le président Nicolas Maduro et la députée Cilia Flores. Lors de cet acte de guerre inacceptable, 100 personnes ont perdu la vie, parmi elles 32 soldats cubains.

Je voudrais, au nom du Parti communiste français, vous adresser ici toute ma solidarité et envoyer mes condoléances et mon affection aux familles des Cubains assassinés par l’impérialisme étatsunien. Ce sont toutes les personnes qui luttent contre la guerre, pour la souveraineté des peuples à disposer d’eux-mêmes, qui sont depuis le 3 janvier endeuillées.

Depuis le 1er janvier 2026, vous célébrez les 67 ans de la victoire de la Révolution cubaine. 67 ans d’internationalisme et de rupture avec le système capitaliste, qui ont marqué et continuent d’inspirer le monde. Cet anniversaire c’est aussi celui d’une lutte acharnée contre l’impérialisme étatsunien et contre un blocus illégal et criminel mis en place depuis 1962.

Comme vous le savez, le PCF n’a eu de cesse de dénoncer ce blocus qui porte atteinte à la souveraineté du peuple cubain comme à celle du peuple français. Nous travaillons plus précisément sur l’impact extraterritorial de ce blocus, pour demander aux autorités et aux entreprises françaises de prendre des mesures contre ces sanctions coercitives unilatérales et illégales.

Comme vous, nous sommes extrêmement préoccupés par les conséquences de ce blocus, et de son renforcement ces dernières années, en matière alimentaire, industrielle, énergétique ou sur les entreprises du secteur touristique.

Les nouvelles menaces de l’administration Trump, allant jusqu’à évoquer « Marco Rubio comme président de Cuba », ou encore le fait qu’une partie de la flotte étatsunienne s’est repositionnée au large des côtes cubaines, nous alarment évidemment.

Je voulais donc également, par cette lettre, réitérer le soutien indéfectible du Parti communiste français au peuple cubain, à son gouvernement et à nos camarades du PCC. Cuba n’est pas seule ! Et vous pourrez toujours compter sur les communistes français dans cette lutte contre l’impérialisme yankee, pour le socialisme.

Vous le savez, nous avons lancé lors du 39ᵉ congrès du PCF une grande campagne de solidarité politique et matérielle avec Cuba. Celle-ci continue de se développer et plusieurs dizaines d’initiatives sont déjà prévues pour ce début d’année.

Je conclus cette lettre par un vœu : celui que 2026 soit l’année d’une riposte des peuples face à l’impérialisme, une année pour imposer la paix, le respect du droit international, la souveraineté des peuples et construire un monde meilleur pour tous. Comme l’écrivait Pablo Neruda : « Pueden cortar todas las flores pero no pueden detener la primavera ». C’est dans ces temps les plus obscurs qu’il faut continuer à croire aux jours heureux, et vous pourrez toujours compter sur les communistes français pour les construire à vos côtés.

Paris, le 22 janvier 2026

Fabien Roussel

Secrétaire national du PCF