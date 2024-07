La France Insoumise vient de décider de ne plus participer aux discussions menées jusqu'à présent avec le PCF, le PS et les écologistes dans le cadre du Nouveau Front Populaire visant à proposer au Président de la République, un nom pour le poste de Premier ministre.

Le PCF alerte sur le danger de mettre fin à ces discussions.

Aucune position n’est figée, de part et d’autre. Notre responsabilité est immense. Il serait incompréhensible que l’une des forces quitte les discussions que nous avons depuis des semaines, au risque de laisser le camp présidentiel reprendre la main.

Si nous partageons l'incompréhension du refus de la candidature d’Huguette Bello, nous continuons de partager l' objectif de présenter une candidature unique du NFP - communiste, socialiste, écologiste ou insoumise - pour la présidence de l Assemblée nationale et nous portons avec le PS et EELV une proposition commune pour le poste de Premier ministre visant à rassembler toute la gauche et la société civile.

Nous demandons à nos partenaires, à l'issue de la réunion des groupes parlementaires, de reprendre au plus vite les négociations pour aboutir à une solution partagée.

Oui, il faut de la clarté et répondre à l’immense attente de nos électeurs comme celle de tous les Français.

Pas d’ultimatum, pas de veto, soyons responsables.

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF,

Le 15 juillet 2024.