Stop aux massacres de masse des alaouites en Syrie !

Le Parti Communiste Français exprime sa profonde indignation et sa vive condamnation face aux massacres de masse perpétrés contre les communautés alaouites en Syrie depuis la chute du régime de Bachar al-Assad en décembre 2024. Ces crimes et exactions survenus notamment dans les régions côtières du pays, ont entraîné la mort de centaines de civils innocents. Ils ont été menés par des unités des forces de sécurité du pouvoir en place à Damas dominé par le mouvement islamiste HTC et ses alliés.

L'Observatoire Syrien des Droits de l'Homme (OSDH), rapportent qu'au moins 750 civils ont été tués entre le 6 et le 8 mars 2025 lors de 29 massacres distincts. Ces atrocités ont été commises principalement dans les gouvernorats de Lattaquié, Tartous et Homs, des régions à forte population alaouite.

En outre, nous ne pouvons exclure la possibilité que des armes françaises aient été utilisées dans ces atrocités. Il est donc essentiel de mener des investigations approfondies pour déterminer l'origine des armements employés et, le cas échéant, établir les responsabilités dans leur transfert et leur utilisation.

Le Parti Communiste Français appelle la communauté internationale à réagir fermement face à ces crimes odieux pour y mettre un terme. Il est impératif que des enquêtes indépendantes soient menées pour identifier et traduire en justice les responsables de ces massacres. Nous exhortons également le gouvernement français et l'Union européenne à prendre des mesures concrètes pour protéger les minorités en Syrie et assurer leur sécurité.

Paris, le 9 mars 2025

Parti communiste français.