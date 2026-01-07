Stop au terrorisme étatsunien, hands off Venezuela !

Déclaration du Mouvement des jeunes communistes de France

Le Mouvement des jeunes communistes de France condamne avec la plus grande fermeté l’attaque militaire menée aujourd’hui par les États-Unis contre le Venezuela, qui a abouti à des bombardements sur Caracas ayant touché des populations civiles, ainsi qu’à l’annonce de la capture du président Nicolás Maduro par l’armée américaine.

Il s’agit d’une agression impérialiste inédite, violant sans scrupule le droit international, la souveraineté des peuples et le droit fondamental à l’autodétermination.

Cette intervention brutale s’inscrit dans la longue tradition d’ingérences et de politiques impérialistes des États-Unis en Amérique latine et partout dans le monde. Nous rejetons catégoriquement toute justification qui prétendrait légitimer le renversement d’un gouvernement souverain par la force.

Nous exprimons notre solidarité indéfectible avec le peuple vénézuélien et tous les peuples d’Amérique latine et des Caraïbes confrontés à l’impérialisme et aux ingérences étrangères. Nous demandons la libération immédiate de Nicolás Maduro et de toutes les personnes détenues, et l’arrêt immédiat de toute action militaire qui met en péril la vie des civils.

Le MJCF appelle toutes les jeunes générations en France à se rassembler, à s’organiser et à se mobiliser pour la paix, la souveraineté des peuples et contre toutes formes de domination impérialiste. Ensemble, construisons la solidarité internationale, exigeons la fin des agressions et affirmons qu’aucun peuple ne doit être soumis à la violence impérialiste.

Vive la solidarité internationale !

Vive la lutte des peuples pour leur émancipation !

Paris, 3 janvier 2026

Article publié dans CommunisteS, numéro 1068 du 7 janvier 2026.