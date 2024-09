Stopper les actions de terreur du gouvernement israélien

Le gouvernement d’extrême-droite israélien de Benyamin Netanyahou est responsable d’une campagne de bombardements contre le Liban qui ont fait plusieurs centaines de morts depuis lundi et de crimes contre des civils dignes d’organisations terroristes . A nouveau, le peuple libanais voit sa souveraineté et sa sécurité menacées par un gouvernement israélien.



Les précédentes guerres israéliennes contre le Liban l’ont pourtant prouvé : elles n’ont causé que de terribles destructions dont les peuples ont été les premières victimes, sans apporter la moindre solution politique aux problèmes du Proche-Orient.



Aujourd’hui, le gouvernement Netanyahou recherche délibérément l’escalade et la régionalisation du conflit.



Pas plus que les pogroms du 7 octobre du Hamas ne justifiaient la destruction de Gaza, les provocations du Hezbollah ou du régime de Téhéran dans la région n’autorisent en rien cette action, qui viole le droit international et tue, délibérément des civils.



Le PCF exprime sa solidarité avec les peuples victimes de cette guerre de Netanyahou, le peuple libanais, le peuple palestinien et le peuple israélien.



Le PCF condamne tout acte d’escalade et toute action de guerre. La guerre au Liban, comme le risque grandissant de génocide à Gaza et les crimes de l’armée et des colons en Cisjordanie doivent être arrêtés. Netanyahou doit cesser de sacrifier la vie des otages détenus par le Hamas depuis le 7 octobre. La France doit également agir pour que les auteurs de crimes de guerre, notamment les binationaux franco-israéliens impliqués, soient traduits devant la justice.



Le PCF dénonce les violations répétées de l’intégrité territoriale du Liban. Les Libanais doivent pouvoir vivre dans un Etat libre, souverain, indépendant, débarrassé des ingérences étrangères, dont les frontières internationales sont respectées. C’est la condition pour qu’ils puissent retrouver la paix civile et la démocratie.



La France, aux côtés d’autres pays, appelle enfin à un cessez-le-feu au Liban. Il faut des actes concrets, pour le Liban comme pour Gaza. Il faut des pressions concrètes contre Netanyahou et son gouvernement de hors-la-loi qui commettent crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Ce pouvoir d’extrême-droite, contre lequel manifeste une très grande partie du peuple israélien, doit être stoppé.



Le PCF appelle à :



•⁠ ⁠Un cessez-le-feu immédiat, général et permanent au Liban et à Gaza,

•⁠ ⁠L’accès immédiat à l’aide humanitaire à Gaza et au Liban,

•⁠ ⁠Le retour de tous les déplacés libanais et israéliens chez eux,

•⁠ ⁠La reconnaissance immédiate et inconditionnelle par la France de l’Etat de Palestine sur les frontières de 1967, avec Jerusalem Est pour capitale, aux côtés de l’Etat d’Israël,

•⁠ ⁠La libération des otages israéliens,

•⁠ ⁠La libération des prisonniers politiques palestiniens,

•⁠ ⁠La traduction de Benyamin Netanyahou, de ses complices et des dirigeants du Hamas devant la justice internationale, comme l’a demandé le procureur général de la Cour internationale de justice (CIJ),

•⁠ ⁠Le soutien et la solidarité pour les forces progressistes et communistes au Liban qui luttent contre la corruption et le système confessionnel,

•⁠ ⁠L’arrêt de l’occupation et de la colonisation israéliennes en Cisjordanie, à Jerusalem Est et à Gaza comme l’a dernièrement exigé la CIJ.



Le PCF appelle à participer sur ces bases aux rassemblements pour un cessez-le-feu et pour la paix qui se tiendront en France ces prochains jours.

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF,

Paris, le 26 septembre 2024.