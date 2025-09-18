Ce 18 septembre, un grand mouvement d’appropriation sociale débute !

Jeunes, salarié·es, privé·es d’emplois, retraité·es… avec plus d’un million de personnes participant aux 260 manifestations, des centaines de milliers de grévistes dans le public et dans de nombreux secteurs privés, c’est un grand mouvement d’appropriation sociale qui a débuté ce jour.

Le PCF salue les organisations syndicales qui ont organisé cette puissante mobilisation rendue possible par leur travail de terrain et le cadre intersyndical ainsi que tous les travailleurs et travailleuses qui se sont mis en grève.

Le nouveau Premier Ministre Sébastien Lecornu, le Président de la République et le patronat doivent entendre le message qui s’est exprimé dans les rues du pays :

Arrêtez les régressions sociales !

Abrogez la réforme des retraites !

Augmentez les salaires pour un travail qui paie !

Développez les services publics partout et pour tous et toutes !

Prenez des mesures de justice fiscale !

Alors que le Rassemblement national ne soutient aucune des revendications portées dans les cortèges, il fait une nouvelle fois la démonstration qu'il est l'ennemi des salarié·es, des droits syndicaux, soutient le capital et n'est en rien une alternative.

Le PCF met en débat un pacte d’avenir pour la France avec un plan de dépenses publiques, de formation, d’embauches et d’investissement dans l’industrie et les services publics à 500 milliards d’euros pour les cinq prochaines années grâce à un fonds d’avances alimenté par le pôle public bancaire existant.

L’heure est à réparer la France en prenant la main sur la production et en donnant une voix indépendante à notre pays pour la paix.

Nous appelons à construire un autre budget pour répondre aux besoins sociaux et aux défis du siècle, à renforcer la démocratie sociale par de nouveaux pouvoirs d’intervention des salarié·es et à en finir avec les passages en force par l’utilisation de l’article 49-3 pour respecter la démocratie parlementaire.

Ensemble, avec les salarié·es mobilisés, les forces syndicales et associatives et forces politiques de gauche, construisons une alternative de progrès et de paix pour la France.

Paris, le 18 septembre 2025