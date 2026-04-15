Symbole – Le billet de Gérard Streiff

La provocation d’Attal contre le 1 er Mai nous dit d’abord que la droite, incapable de répondre aux problèmes du pays (pouvoir d’achat, désindustrialisation, guerre et paix, etc.), n’a rien d’autre à proposer que de s’en prendre à un puissant symbole comme le jour férié de la fête des travailleurs. Mais l’affaire nous dit aussi que le RN est complice. L’extrême droite répète volontiers avoir le souci des petits, des travailleurs, elle prétend « chérir » le modèle social français. Mais c’est elle, ce sont ses députés qui ont soutenu l’opération d’Attal. Tout un symbole aussi que cette alliance de classe, ce clan des loufiats du patronat.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1082 du 15 avril 2026.