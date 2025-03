Tenue – Le billet de Gérard Streiff

Au train où c’est parti, on peut penser que lors de sa prochaine conférence de presse, le Président portera une tenue de camouflage. Il serait bien inspiré toutefois de revenir du front de l’Est pour se soucier du front intérieur. Les derniers chiffres sur l’état de l’industrie sont catastrophiques. En 2024 on recensait 266 ouvertures et extensions d’usines contre 344 en 2023. Si l’on ne considère que les ouvertures seules, le solde tombe dans le rouge : + 59 en 2023, - 5 en 2024. Merci Macron.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1034 du 19 mars 2025.