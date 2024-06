Jura - 2e circonscription. Qualifiée au 2nd tour.

Je suis née à Besançon, dans le Doubs, en 1950. J'y ai accompli une partie de ma scolarité, à l'exception de quatre années passées à l’École Normale de Cachan, à l'issue desquelles j'ai enseigné l'économie-gestion d'abord à l'IUT de Besançon, puis à la la faculté de sciences économiques, et enfin en classe préparatoire aux grandes écoles.

J'ai adhéré au Parti communiste en 1972, et occupe actuellement les fonctions de référente régionale du parti pour la Bourgogne Franche-Comté et membre du CEN. Les bouleversements de candidatures liés à l'accord NUPES et à la parité expliquent ma candidature dans le Jura, avec lequel j'ai tissé des liens de longue date.

Cette circonscription est très attachante, par sa beauté naturelle, ses atouts tirés d'une histoire industrielle et d'une tradition coopérative fortes, mais souffre de l'abandon des territoires ruraux en services publics, notamment de santé et transports ferroviaires, de la désindustrialisation, ainsi que des ruptures climatiques qui affectent la qualité de l'eau et des forêts.

Nail Yalcin, qui fait la campagne à mes côtés, est le symbole de la lutte courageuse que les salariés de la fonderie MBF Saint Claude ont menée l'an dernier, contre le mur de l'argent constitué des deux constructeurs Renault et Stellantis et de la complicité du gouvernement.

Nous portons l'ambition de redonner un avenir à cette belle contrée montagneuse.

Suppléant : Nail Yalcin