Toulouse Quel match ce 25 mai !

Non pas celui du stade toulousain en finale de la coupe d’Europe de rugby mais, à la même heure, celui de Léon Deffontaines contre Jordan Bardella au meeting de Toulouse.

Léon, avec Isabelle Amaglio-Terisse, la porte-parole Les Radicaux de gauche, Thierry Cotelle, dirigeant du MRC, et Pierre Lacaze, a révélé l’imposture du RN et de son chef de file. Cette imposture, c’est que le RN est au service exclusif de la bourgeoisie, ses votes en sont la preuve, comme la campagne des médias de Bolloré à son service.

Devant 800 personnes, Léon, Isabelle, Thierry et Pierre ont brillamment développé nos propositions pour le monde du travail et appelé chacun à mener la campagne électorale jusqu’à la dernière minute de la compétition et, comme le stade toulousain, marquer l’essai de la victoire dans les dernières minutes. Nous sommes dans le “money time” pour convaincre un à un nos connaissances, nos amis, les anciens communistes, les souscripteurs des dernières campagnes électorales. Nous pouvons créer l’événement politique qui bouleversera la donne politique : le retour des communistes au Parlement européen.

Léon a emporté l’admiration et l’affection des participants au meeting de la Fête de l’Humanité 31. Malgré un programme chronométré à la minute, chaleureux, attentif, disponible, déterminé, plein d’humour et de sérieux, Léon a visité chaque stand, posé pour des dizaines de photos, a dialogué avec des militants syndicaux, mutualistes, Palestiniens, du Secours populaire, de France Cuba, de la CNL, des auteurs réunis par la Librairie de la Renaissance… Une véritable bouffée d’air pur dans un moment politique très grave où d’immenses reculs sociaux et démocratiques se jouent.

Luc Ripoll

Article publié dans CommunisteS, n°998, 29 mai 2024.