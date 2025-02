Transition écologique : stop aux renoncements et aux attaques contre les agences publiques !

Une nouvelle fois les crédits alloués à la mission écologie fondent comme neige au soleil avec l’adoption du projet de loi de finances 2025.

Alors que les objectifs affichés pour l’horizon 2030 sont ambitieux en matière d’écologie et de biodiversité (règlement européen pour la restauration, directive cadre sur l’eau, Stratégie Nationale Biodiversité 2030), une baisse de 2,1 milliards d’euros est prévue pour cette année par rapport à 2024. Cette réduction est la conséquence de plusieurs années d’austérité et de baisses d’impôts qui ont fragilisé nos services publics.

Le PCF dénonce cette baisse qui affecte principalement les aides pour l'achat de véhicules électriques, la prime à la rénovation thermique des bâtiments (Ma Prime Rénov’) et le développement des énergies renouvelables. Les dotations et les effectifs seront réduits pour de nombreuses agences publiques. Les hausses minimales apportées à certaines mesures, comme le fonds "Barnier" visant à lutter contre les catastrophes naturelles, restent bien en deçà des moyens nécessaires pour atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre (GES) et de préservation et restauration de la biodiversité.

Conjointement à ce déficit budgétaire, nous assistons depuis plus d’un an à une hausse des attaques et des remises en cause des missions de service public pour l’environnement. L’ADEME, l’OFB et l’Agence Bio ont été particulièrement visés par les attaques et les menaces de dissolution de la part de certains responsables politiques et syndicaux.

Nous dénonçons tout particulièrement le détournement de la colère des agriculteurs vers les agents de l’OFB. Désarmer, réduire les effectifs ou dissoudre l’OFB ne résoudra pas les causes profondes de la crise du monde agricole. Il s’agit là d’une énième manœuvre du système néolibéral pour détourner l’attention des véritables enjeux. Si certaines avancées ont pu être obtenues par l’intersyndicale de l’OFB depuis le 31 janvier, nous devons rester vigilants face au recul potentiel d’autres droits.

Rappelons que s’attaquer à l’OFB, ce n’est pas uniquement s’attaquer aux missions de police de l’environnement, qui sont vastes et complexes. C’est aussi remettre en cause les missions d’appui aux politiques publiques, aux services de l’État dans les projets d’aménagement et aux collectivités. C’est également s’attaquer aux missions de recherche, d’expertise sur la biodiversité, de sensibilisation du grand public et de gestion des espaces naturels.

Le PCF apporte tout son soutien aux agents de l’OFB dans leur lutte face aux attaques répétées des syndicats agricoles majoritaires et du gouvernement. Plus largement, nous soutenons l’ensemble du service public œuvrant pour l’environnement et la biodiversité, mis à mal depuis des décennies par les politiques d’austérité et de libéralisation, face à ce qui apparait comme un des pires budgets pour l’écologie depuis des années !

La France doit au contraire être à la hauteur de ses ambitions climatiques et de préservation de la biodiversité en y consacrant les moyens nécessaires. Un pôle public bancaire national mobilisant la création monétaire pour financer des projets socialement et écologiquement utiles, appuyé par la BCE, tout en en allant chercher l’argent dans les superprofits, les nombreuses niches fiscales et l’évasion fiscale ! Mobilisons des moyens pour l’écologie !

Paris, le 10 février 2025

Parti communiste français.