Le transport ferroviaire, un outil indispensable à l’aménagement du territoire

Depuis des années, les politiques successives ont conduit à la casse du ferroviaire et des services publics sur l’ensemble de nos territoires.

Il est aujourd’hui urgent de mener une autre politique en matière de mobilités permettant la reconquête du rail, moyen de transport sûr, économique, écologique et d’avenir. Nous, communistes, sommes mobilisés et bien décidés à porter ces combats pluralistes car ils dépassent le seul cadre des mobilités et sont un enjeu essentiel dans le développement des territoires ruraux et de l’ensemble des services publics de proximité.

Le retour du train de nuit Aurillac-Paris (20 ans après sa suppression). Cette décision gouvernementale est le résultat des multiples et diverses batailles menées, sans relâche, par les usagers/citoyens et leurs associations, par les cheminots et leur syndicat CGT en particulier, par les élus territoriaux, avec une implication forte des militants et élus communistes cantaliens. Malgré les nombreux dysfonctionnements, les communistes se félicitent de cette remise en circulation quotidienne du train de nuit (à partir de juillet prochain) ; mais pour gagner en attractivité et, à terme, le pérenniser, il est indispensable d’améliorer les conditions de transport : horaires et correspondances adaptées, matériel moderne et fiable, desserte nord Cantal...

Les communistes participent activement à toutes les initiatives pour la défense, la modernisation et la promotion du rail. Les nécessaires et importants efforts en investissements (travaux, matériels...) sur les grands axes Clermont-Paris et Limoges-Paris (moins de 3 h) doivent se traduire dans nos territoires par des améliorations conséquentes de l’offre TER vers ces métropoles régionales et placer le Cantal à près de 5 h de la capitale. Une révolution dans les mobilités locales.

Concernant le transport Fret, la totalité de l’économie cantalienne est alimentée par le seul transport routier (depuis début des années 1990 = zéro tonne de fret par train = pauvre planète) alors que de nombreuses propositions sont formulées, à divers niveaux : transport des déchets CABA, projet de création d’entreprise Laroquebrou, plateforme fret en zone périphérique Aurillac, ligne Béziers-Clermont (Arcelor + axe fret européen nord/sud).

Les cheminots sont de véritables professionnels du rail, très attachés au service public ferroviaire. En interne ils subissent de plein fouet les contraintes et attaques des politiques décidées au plus haut niveau. L’ouverture à la concurrence des TER, votée par les élus de la majorité régionale AURA et à laquelle les communistes se sont opposés, pour la totalité de l’ex-région Auvergne est un coup de massue supplémentaire. Pour les communistes, cette décision ne peut servir qu’à amplifier les déséquilibres, tant en interne qu’en externe, de notre grande région AURA et créer encore plus d’inégalités en terme de mobilité dans nos territoires.

Il est urgent de remettre le service public des transports ferroviaires sur les bons rails. Face aux demandes et besoins croissants de mobilités, en particulier ferroviaires (TER, TET, TGV) les communistes cantaliens sont engagés résolument dans une logique d’ensemble et de progrès pour laquelle seul un service public ferroviaire intégré autour d’une entreprise SNCF nationale réunifiée, disposant de moyens humains, matériels et financiers adaptés aux enjeux sociétaux, écologiques, économiques et sociaux, nous semble être en capacité de répondre à un essor du transport par rail, y compris dans notre département.

Notre slogan «Cantal, ton train est vital» est encore et toujours d’actualité.

Aurélie Demoulin

PCF Cantal

Article publié dans CommunisteS, numéro 1030 du 19 février 2025.